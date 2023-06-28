基本法委員會新組合　黃玉山任副主任　李浩然、王鳴峰成新委員

香港基本法委員會公布第六任成員名單，出現多名新面孔。除原委員黃玉山代替卸任的譚惠珠出任副主任；新加入立法會議員李浩然和擅長商事事訴訟的資深大律師王鳴峰，而港大法律學系鄭陳蘭如基金教授及憲法學講座教授陳弘毅也卸任。



黃玉山回覆《香港01》查詢時表示，已經擔當三屆委員，很榮幸可以出任副主任職位。他說委員都是香港法律界特別是《基本法》方面的專家，期望可以在憲制方面的工作做得更好，努力為國家服務。他由衷感謝國家對他的支持和信任。



黃玉山。（資料圖片/廖雁雄攝）

基本法委員會公布第六屆名單，沈春耀和張勇續任主任和副主任，至於港方副主任職務就由黃玉山接替譚惠珠。

委員方面，第六屆委員為王靈桂、王鳴峰、李國章、李浩然、陳冬、莫樹聯、梁美芬、韓大元和童衛東。與第五屆名單比較，王靈桂、王鳴峰、李浩然及童衞東均是新面孔。

黃玉山教授現為香港研究資助局主席及香港都會大學榮休校長。他專注的研究領域包括：環境生物科技、植物生化學及紅樹林保育/資源利用的研究。除科學研究外，黃玉山先後曾任課程發展議會主席、教育統籌委員會委員、大學教育資助委員會委員及香港學術及職業資歷評審局委員。他又擔任特區政府司法人員薪俸及服務條件常務委員會主席，香港特區政府新能源運輸試驗基金督導委員會主席，研究資助局主席及香港特區政府公務員培訓諮詢委員會委員。

黃玉山為前港區全國人大代表，2008年起出任基本法委員會港方委員至今。

李浩然是現任立法會議員，專長基本法研究。（資料圖片/林靄怡攝）

李浩然曾當到貴州當官 專攻基本法研究

李浩然是清華大學憲法學博士，專攻《基本法》研究，並出版過多本有關基本法的書籍。他是現任立法會議員、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、華潤創業董事兼副總裁、基本法基金會會長、特區政府教育局價值教育常務委員會主席。

在擔任議員前，李浩然曾在貴州省息烽縣政府出任縣長助理，亦曾任團结香港基金副總幹事，以及特區政府基本法推廣督導委員會教師及學生工作組召集人。

王鳴峰出任基本法委員會委員（中文大學圖片）

王鳴峰擅長商事訴訟

另一名來自香港的新委員為資深大律師王鳴峰。他原修讀工商管理學位，1994年取得學位後，同年獲選為羅德學人，負笈英國牛津大學進修法律，在牛津以兩年時間修畢三年的法理學課程後，1997年返港實習一年後成為執業大律師，2013年獲委任為資深大律師。他現擔任香港機場管理局非執行董事及香港稅務上訴委員會副主席之一，亦是現任香港大律師公會仲裁委員會主席。

王鳴峰又是北京大學法法學博士，在商事訴訟領域具有廣泛的執業經驗，在公司法、清盤法及證券法領域的經驗尤為豐富。他是香港第一位獲准在百慕大法院出庭審訊及上訴的大律師，曾在中國內地的庭審及國際仲裁中擔任專家證人，就香港公司法提供專業法律意見，並曾以仲裁員身份參與國際仲裁。

至於王靈桂則是港澳辦副主任，相信是接替已調任澳門中聯辦副主任的黃柳權，而童衞 東則是國家法室主任。