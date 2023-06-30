駐港使節訪河南、陝西　劉光源：香港參與「一帶一路」建設有可為

外交部駐港特派員劉光源率領率領，「走進中國中西部 共促『一帶一路』合作外國在港領團商界參訪團，結束河南和陝西行程。劉光源總結行程時指，大家認為香港參與「一帶一路」建設大有可為，見證兩省融入「一帶一路」建設的繁忙景象，盛讚「一帶一路」倡議給各國經濟民生帶來的巨變，期待高質量共建「一帶一路」為世界發展注入更多機遇和動力。



他指出，大家認為中西部地區迎來發展風口、潛力無限，看到兩省高端製造、創新驅動、綠色發展的成功實踐，推動高質量發展的「強動力」、高水平對外開放的「加速度」，在推進中國式現代化進程中優勢更加突顯，潛能得以充分釋放，成為吸引外資的新高地，形容是風光無限。

劉光源指，參訪全程貫穿文化元素，讓外國朋友對中華民族以和為貴的道德觀與協和萬邦的國際觀，有更深刻感悟。團員參訪延安革命聖地，追尋中國共產黨艱苦奮鬥的光輝歷程，探索百年大黨的成功密碼。

他強調，大家認為香港參與「一帶一路」建設大有可為，一致認為外國在港商界立足香港、深耕內地，優勢得天獨厚，香港已進入由治及興新階段，外國在港商界可以更好發揮投融資等方面的所長，與內地企業深化合作，共享開放機遇和發展紅利。