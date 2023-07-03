陳勇指通緝八人彰顯依法治港　李慧琼：政府應統籌愛國主義教育

全國人大常委李慧琼及港區全國人大代表召集人陳勇今日（3日）見記者，回應愛國主義教育法，以及國安處以涉嫌違反港區國安法通緝許智峯等8人。陳勇指國安處通緝8人彰顯了香港是依法治港，亦形容這件事本身就是很好的愛國主義教育和國民教育，指「大家一定係做對國家對香港好嘅事，而且都係一個守法的體現。」



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

呼籲了解執政黨和國家未來發展

李慧琼希望特區政府可以統籌香港的愛國主義教育，用好民間團體以及整個社會，聯合做好愛國主義教育的推廣。陳勇亦表示，曾在李家超的互動答問大會以及人大會議上，長期提出香港應有高水準、國際化，而且能令香港各界市民尤其青年人更全面、客觀了解中國的香港抗戰歷史，令大家明白哪些人可以守護香港。他又呼籲大家了解國家的執政黨，這能夠了解國家未來的發展，並形容「香港能夠在這大方向裏分享到國家發展的紅利」。

陳勇表示，除了中國香港抗戰歷史紀念館外，亦應盡早建立中國共產黨的展覽館。陳勇建議香港要有高水準的國家資料館，加入國家各項資料，令香港各界更了解過去、現在、未來的國家發展。他指當青年人了解更全面時，能有助他們選擇未來職業的發展方向。

籌備多時的港車北上7月1日實施，由凌晨起首10小時有40多架本港車輛經港珠大橋往珠海。

冀加決推動港車北上 促港府協助取消「黑碼」

至於通關方面，陳勇提到「港車北上」，希望特區政府的相關部門與內地尤其大灣區的城市能夠有更多商討。陳勇希望特區政府運輸部門加快推動「港車北上」，而港區人大代表在這方面亦會協助，希望1萬個「港車北上」車主能夠盡早自由經港珠澳大橋往來大灣區。李慧琼則提到，很多市民反映希望取消「黑碼」（北上內地的健康申報），希望政府能夠協助取消。