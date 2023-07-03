政府高調撐警通緝8名涉違國安法逃犯　保安局籲公眾勿受唆擺

政府高調支持警方的通緝行動，分別以政府發言人及保安局名義發聲明，表示支持警務處國家安全處依法採取行動，根據向八名潛逃海外並涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人發出的拘捕令，通緝在逃人。保安局聲明更指，《香港國安法》具域外效力，警方有責任依法追究在境外涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人，也呼籲公眾眾勿受唆擺。



政府高調支持警方的通緝行動（資料圖片）

政府發言人在聲明指表示，香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。香港特區負有維護國家安全的憲制責任，而維護國家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。香港特區政府會依據《香港國安法》和其他有關法律規定積極防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

發言人指，危害國家安全是非常嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底。有關八人涉嫌竄逃外地後繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。

政府發言人：在逃人士勿妄想可逃避刑責

發言人強調：「在逃人不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。他們最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。」

國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

保安局呼籲公眾勿受逃犯唆擺

至於保安局的聲明，指警務處一直根據「有法必依、違法必究」的原則，堅定不移，努力不懈，依法採取一切必要措施，防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，以維護國家安全。而《香港國安法》有域外效力，警方有責任依法追究在境外涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人。有關八人竄逃外地後涉嫌繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全，警方依法向法院申請拘捕令，並通緝八人，做法有理有據，不容置疑。

保安局發言人呼籲公眾，指潛逃海外的逃犯過去已多次於線上線下宣揚違法意識，並煽動市民支援、資助，甚至參與他們以及其黨羽的違法活動。保安局連同各執法部門會繼續竭力依法採取一切必要措施，去阻止那些竄逃海外的人繼續進行危害國家安全的活動，包括切斷他們的犯罪得益和資金來源，抽出並追究他們在港的犯罪黨羽。市民切勿受這些逃犯和其黨羽唆擺，以免負上刑責。