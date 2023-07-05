調查：八成受訪者支持「完善地區治理」　望助區議會恢復職能

新界青年聯會及青研香港今日（5日）發怖「完善地區治理」問卷調查。調查顯示，市民普遍支持方案，受訪者最關注區議員的政績。青研香港召集人陳志豪表示，現時區議會已失效，希望方案通過的區議會能成為「政府的眼睛同耳朵」。立法會議員李世榮指，現屆區議會未能履行責任，望方案通過後能「重回正軌」。



八成受訪者認為方案有利表達意見 最為關注區議員政績

於6月中至7月頭間，新界青年聯會及青研香港以問卷形式調查市民對「完善地區治理」方案的意見。在2,160份回應中，超過八成受訪者表示清楚方案內容，亦有83%支持方案，近八成認為方案有利於社會民生。唯六成受訪者表示清楚及了解新選區。

近一半受訪者最關注區議員政績，亦有約四成關注所提供的服務。受訪者最希望特區政府委任社區幹事、居民組織代表及專業人士入區議會。當中五成期待新一屆區議會能為居民解決實際困難及成為市民與政府之間的橋樑。

陳志豪指，方案能「撥亂反正」，體現良政善治的原則，現時區議會已失效，議員會侮辱政府。他希望方案通過，貫徹愛國者原則，區議會為「政府眼睛同耳朵」，應為政府服務。

立法會議員、青研香港顧問周浩鼎則表示，方案優化了區議會的諮詢能力和職能，有助收集市民意見，並協助政府推廣政策，引導民意。希望未來區議會真正了解市民所需，與關愛隊合作服務市民。

另外，李世榮指，八成受訪者認為方案有助區議會恢復職能，對此感到欣喜，又指現屆區議會未能履行責任。他補充方案有三大因素，即「維護國家安全」、「行政主導」及「愛國者治港」，希望方案落實後能「 重回正軌」。