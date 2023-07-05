區議會修訂條例草案恢復二讀　委員會支持、不提修正案

改革區議會的《2023年區議會（修訂）條例草案》今日（5日）提交立法會恢復二讀，多位議員在會上表示支持。



法案委員會主席廖長江表示，條例草案審議工作已經完成，就委員及法律顧問在多項政策及條文草擬提出的關注，政府已在會議上或者以書面方式或其他方式回應，委員會支持政府提出的擬議修正案，亦不會提出修正案。



廖長江在立法會大會上指，完善地區治理體系，是繼選舉委員會、立法會、行政長官選舉後，走完愛國者治港的「最後一公里」路程，亦真正回歸《基本法》第97條區議會非政權性區域組織定位的初心。他期望，未來為提升地區治理水平，當局在委任議員時按各區實際情況，選舉符合當區需要的人士。

陳凱欣︰假如區議會沒有政治化 抗疫工作會否做得好點

立法會議員陳凱欣指區議會制度運作多年，一直是促進社區發展和改善民生發展的重要機制之一，政府回歸以來多次提升制度的權力，可惜的是過去泛政治化的氣氛下，區議會變成政治表演的舞台。

她認為疫情時間，最感受到區議會政治化招來的惡果。指第五波疫情時，整個辦事處的工作人員，都要24小時接聽電話，但仍聽到街坊略帶憤怒地拋低一句「區議員去晒邊」，沒有區議員的幫忙，社區的抗疫工作舉步維艱，反問假如區議會沒有政治化，抗疫工作會否做得好點。

狄志遠︰委任議員要比過往更積極

社福界立法會議員狄志遠提到自己擔任北區區議員時，積極推動地區民生改善包括關注北區中學位不足等，到今日社區設施有大大的善，又指區議會亦是培訓政治人才的地方。他續指區議會的主要作用是反映民意，區議員以不同方法包括問卷等收集市民意見，再把意見帶到議會，讓政府充份考慮。他不希望日後區議會成為政府的啦啦隊，認為議員應該多站在市民的角度，多關心市民的需要。

他續指過往委任議員比較被動，因他們本身都有份全職工作，未能全身投入區議會工作，而新一屆的區議會委任議員比民選議員多出1倍，因此委任議員要比過往更積極。狄志遠說挑選委任議員是政府的責任，政府揀選委任議員時需考慮他是否能投入議會和地區工作。

李慧琼期望地區治理體系培養更多政治人才

全國人大常委、立法會議員李慧琼發言時指，期望地區治理體系加入大量有心有能力的人才，讓市民感受到地區問題地區解決，以及繼續發揮培養政治人才的搖籃，又指三會、區議會以至關愛隊都可以培養大量人才，讓他們累積群眾工作經驗，亦可讓政府儲蓄一批政治人才。