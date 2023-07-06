中聯辦、港澳辦：區議會改制在香港中治及興發揮重要作用

立法會通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，國務院港澳辦及中聯辦分別發出聲明，指通過議案為推動香港從由亂到治走向由治及興發揮重要作用。



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港澳辦指有利落實行政主導體制

港澳辦發言人指，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，而區議會是特區地區治理體系的重要組成部份，區議會制度和組成人員都必須符合「愛國者治港」原則和標準。發言人說，特區政府重塑區議會制度，準確落實香港《基本法》、《香港國安法》有關規定和全國人大常委會有關解釋，通過優化提名機制、完善資格審查制度等舉措，防止反中亂港分子進入區議會，將確保特區憲制秩序得到有效維護，確保「一國兩制」方針得到全面準確實施。

發言人說，新制度強化了諮詢服務功能，並完善了區議員履職監察制度，使區議會回到香港《基本法》規定的非政權性區域組織的正確軌道，有利於特區行政主導體制的貫徹落實。在新的制度下，區議會將能夠更好發揮反映民意、為民辦事、助民解困的功能和作用，從而更好協助特區政府進一步做好地區治理，切實增進民生福祉，增加市民幸福感、獲得感。

中聯辦發言人表示，區議會改制回歸《基本法》原意，體現「愛國者治港」原則，對於提升地區治理效能、完善香港特區治理體系具有重要意義。發言人強調，重塑區議會制度，是香港特區完善治理體系、提升治理能力、增強治理效能邁出的新的一步。