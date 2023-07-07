內會通過設法案委員會　 跟進改善的士服務修例及引入扣分制

立法會內務委員會今日（7日）通過成立兩個法案委員會，分別處理《2023年區旗及區徽(修訂)條例草案》，及合併處理兩條涉及改善的士服務的草案。兩條涉的士服務的草案分別建議修例為的士引入發牌制度和車隊制，另一草案建議參考違例駕駛扣分為的士司機引入扣分制。



保險界立法會議員陳健波「提早撳制」，發言時稱「一陣間再講，唔好意思」，及後原來是提出將《2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)(修訂)條例草案》和《的士司機違例記分條例草案》一併成立法案委員會跟進，獲內委會批准。

這兩條涉及的士服務的草案，前者為修訂法例引入發牌制度及建議的士座位由五個增至六個，運輸及物流局更認為有必要引入車隊制度，由現有車主集合的士組成車隊，再向運輸署申請車隊牌照。

後者則是參考現行違例駕駛記分制度引入「的士記分制」，當的士司機干犯相關罪行會被記分，累計至某水平時會觸法罰則，任何兩年期間內因干犯該等罪行累計被記15分或多於15分者，會被取消駕駛的士資格一段期間。據政府方案，罪行會按嚴重性劃分三級，分別給予10分、5分及3分，濫收車費、毀損或更改的士計程錶會被記10分；兜客、兜路及釣泥鯭等記5分；拒發收據等記3分。

至於《2023年區旗及區徽（修訂）條例草案》，主要為加強保護區旗和區徽，使侮辱區旗及區徽罪行的條文更清晰。

批准3個事務委員會出訪

內委會亦批准環境事務委員會、福利事務委員會及教育事務委員會在休會期間，出訪大灣區內地城市及新加坡。

法律顧問馮秀娟退休

另外，自1996年加入秘書處出任助理法律顧問，現為立法會法律顧問的馮秀娟，將於8月退休，今日最後一次出席內會會議。內委會主席李慧琼稱感謝馮一直提供專業服務，在最艱難的時候盡心、盡力，貢獻良多，議員均亦熱烈掌聲歡送。

立法會行政管理委員會早前已通過聘任現任首席助理法律顧問曹志遠，接替秘書處法律顧問一職。