羅淑佩升任房屋局常任秘書長　李頌恩接任運輸署署長

近期專注處理「易通行」的運輸署署長羅淑佩，將於8月15日起升任房屋局常任秘書長／房屋署署長，接替即將展開退休前休假的王天予。雖然，羅淑佩在運輸署署長任內處理「易通行」出現甩碌、計劃一度要押後推行，但亦無阻她的仕途，她今次是由首長級第六級升至首長級第八級。



一九八九年加入政府的羅淑佩，曾任職勞工主任及貿易主任職系，一九九○年七月轉職政務職系後，於2○22年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署及前環境運輸及工務局、旅遊事務署及政制及內地事務局等，2020年9月起出任運輸署署長。

易通行計劃一度押後實施

她出掌運輸署期間，最受關注的應是今年推行的「易通行」計劃。當局原定今年2月在青沙管制區開始試行「易通行」不停車繳費服務，但仍有很多車主未登記，結果運輸署要把計劃押後至5月才實施，實施初期亦出現不少投訴，包括扣錯錢等。

政府公布三項人事任命，除了由羅淑佩升級成為房屋局常秘兼接掌房屋署之外，她的運輸署署長空缺，則會由發展局副秘書長（工務）李頌恩接替，8月28日起生效。此外，政制及內地事務局副秘書長陳潔玲將於7月10日出任粵港澳大灣區發展專員，接替已展開退休前休假的袁民忠。

對於羅淑佩、陳潔玲及李頌恩的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵說：「三位同事均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心她們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。」

對於即將展開退休前休假的王天予，楊何蓓茵說：「王女士在過去34年一直盡忠職守。她在出任房屋局常任秘書長／房屋署署長期間，在制訂公營及私營房屋政策方面擔當重要角色。在她的領導下，香港房屋委員會和房屋署竭力加快增加公營房屋供應，推出各項提速、提量、提效、提質的措施；她亦領導團隊打擊濫用公屋，收緊富戶政策，確保珍貴的公共資源得以善用。我衷心祝願她退休生活充實及愉快。」

至於已展開退休前休假的袁民忠，楊何蓓茵說：「袁先生在過去38年一直盡忠職守。他在出任粵港澳大灣區發展專員期間，帶領新成立的粵港澳大灣區發展辦公室，並負責制訂、統籌及監督有關香港特別行政區參與推展大灣區建設的整體政策、策略及措施。我衷心祝願他在今後一切順利。」