易通行｜羅淑佩稱有個案涉雙重出錯　沒過隧道被當1分鐘來回隧道

獅子山隧道後日（28日）上午5時起實施「易通行」，運輸署署長羅淑佩今日（26日）在電台節目表示，預計屆時可運作暢順。羅淑佩說易通行實施至今，系統收錯錢個案只是「低雙位數」，但有一宗涉及青沙管制區、系統顯示車輛一分鐘來回九龍及沙田的個案，羅淑佩稱涉及人手核對時雙重出錯，重複入錯同一個沒有過隧道的車牌，已全數退款予車主：「嗰位車主真係有啲唔好彩，一分鐘兩次點可能呢......呢啲應是退還款項予受影響車主，亦都（表示）唔好意思。」



行經已實施易通行的隧道但未繳費的逾時繳費罰則。（運輸署圖片）

羅淑佩早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，將於28日清晨4時半至5時全面封閉獅子山隧道，期間會有十多條通宵巴士和小巴線受影響需要改道，屆時亦會有警員指示繞路，相信對駕駛人士影響不大，不需要在現場等待半小時。

有車輛被顯示一分鐘來回青沙管制區 羅淑佩：位車主有啲唔好彩

她又提到，「易通行」實施至今系統收錯錢個案極少，其中一宗涉及人手核對時雙重出錯：「嗰位車主真係有啲唔好彩未曾過隧道，但被指一分鐘行了兩次來回，我話一分鐘兩次點可能呢？」

營辦商職員重覆輸入一個沒過隧道車牌 羅淑佩稱已退款

羅淑佩解釋，該名營辦商職員假設是要將「AB 123」輸入系統，但或許因中間分神，忘記已輸入，再入一次「AB 123」，更不幸的是，過隧道的原來是「AB 234」而不是「AB 123」，令沒有過隧首的「AB 123」車主不幸被收款兩次。

羅淑佩稱，如車主懷疑系統出錯，除了可以透過熱線反映，亦可以到21個「易通行」港鐵諮詢站，查明屬實會退款。

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