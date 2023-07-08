假新聞法｜報評會指須加強公眾資訊分析力　以教育預防「傷風咳」

對於規管假新聞，行政長官李家超早前指若問題可控，不希望用立法處理，並形容不會因為「傷風咳」就當癌症處理。報業評議會主席彭韻僖今日（8日）出席一個研討會時指，立法規管假新聞有很大難度，而在促進新聞業界自律的同時，亦須加強公眾對資訊分析能力，避免虛假資訊蠱惑人心，要積極推動教育預防「傷風咳」。



彭韻僖指要避免虛假資訊蠱惑人心。（歐嘉樂攝）

彭韻僖稱很多老師家長未辨別出資訊真假便轉發廣傳

彭韻僖今出席「與中學生和老師談新聞」傳媒教育活動總結儀式暨「社交媒體與失實資訊」研討會時，在網絡盛行、社交媒體當道世代，網上充斥大量真真假假資訊，不單止學生、很多老師及家長也未能辨別出資訊真假，但卻輕易地把有可能是失實虛假的資訊轉發廣傳，故希望透過由專業的資深傳媒人士負責的講座、以及工作坊，教導年輕新一代學懂分析、辨識真偽資訊。

相信只要行業操守做得好 就不用立法

她致辭時提到，社會有很多群組需要傳媒做資訊素養教育，又提到李家超回應假資訊是否須立法規管時，稱不希望將「傷風咳」當癌症處理，她相信只要行業操守做得好，就不用立法，但必須加強公眾對資訊的分析，積極推動教育以預防「傷風咳」。

私隱專員鍾麗玲提醒網上分享資料可被第三者盜用

個人資料私隱專員鍾麗玲在活動中表示，使用社交媒體已成為市民日常生活一部份，市民可能將自己和家人的生活點滴在社交平台上，但很容易會不知不覺地披露超出預期的個人資料，而大部份在網上分享的資料，都會留下永久的數碼足跡，可被第三者濫用，甚至引致身分被盜用、網絡欺凌或「起底」行為。

鍾麗玲（歐嘉樂攝）

私隱專員公署去年發表一份關於社交媒體私隱設定的報告，當中檢視香港十大最常使用的社交媒體在私隱功能、私隱政策及私隱版面易用程度的表現，鍾麗玲指署方基於檢視結果，向社交媒體營運者提供有關加強保護用戶私隱的具體建議。