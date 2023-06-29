假新聞法｜李家超稱若問題可控不用立法：不會因傷風咳當癌症處理

港府曾稱正研究規管「假新聞」或虛假資訊，在上任一周年前，行政長官李家超今日（29日）在報章訪問中稱任何立法必要考慮需要，因香港是自由社會，「若不需要立法，最好不要立法」，他認為若業界自我規律和行業操守令問題可控，不用立法手段處理假新聞問題，「不會因為傷風咳，就當是癌症處理。」



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李家超稱若自我規律、行業操守令問題可控 希望不用立法

對於規管「假新聞」，李家超今日在《星島日報》專訪中稱，任何立法工作必要考慮需要，因香港是自由社會，他指其態度是如果不需要立法，最好不要立法，認為業界若自我規律、行業操守令問題可控，希望不用立法手段處理，「不會因為傷風咳，就當是癌症處理」，被問到至於目前情況是否可控，李家超稱說若論優次，優先處理23條。

器官捐贈登記風波反映軟對抗存在 李家超：要防範國安風險暗湧致「反艇」

李家超又指，在由治及興過程，代表經濟與社會發展的「興」固然重要，但「治」是「興」基礎，因此「治」與「興」需並行。他稱，要防範國安風險暗湧導致「反艇」，又指早前器官捐贈取消登記風波反映「軟對抗」一直存在，需小心提防。