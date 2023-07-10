中央港澳辦組建完成　楊萬明首以新職銜出席上周泛珠會議

中央港澳辦的組建工作已完成。根據港澳辦網頁發出有關上星期在貴陽舉行的泛珠三角區域合作行政首長聯席會議的消息，在首段交代與會者名單時，楊萬明的職銜為中央港澳辦、國務院港澳辦副主任。全國港澳研究會顧問劉兆佳指，今次是首度在官方公布中出現中央港澳辦職銜，意味中央港澳辦的籌組工作已大致完成。



港澳辦在網頁的新聞稿中，第一段指以「奮進新征程，合作開新局」為主題的2023年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議在貴州省貴陽市召開。之後，詳細交代與會者名單，包括香港特別行政區行政長官李家超、澳門特別行政區行政長官賀一誠、福建省省長趙龍、江西省省長葉建春、湖南省省長毛偉明、廣東省省長王偉中、廣西壯族自治區主席藍天立、海南省省長劉小明、四川省省長黃強、雲南省省長王予波，中央港澳辦、國務院港澳辦副主任楊萬明出席會議。

今次是官方的新聞發布中，首次出現中央港澳辦的職銜。劉兆佳指，人大於三月通過黨組織的改革，如今在官方公布出現中央港澳辦職銜，意味中央港澳辦的籌建工作已大致完成。他指，按習慣也不會大肆宣揚組建工作完成，會借一些活動時交代新職銜。

他又指，中央港澳辦與國務院港澳辦是一個機構兩個牌子，而通常是對內的新聞公布會用中央港澳辦的職銜，對外則可能只用港澳辦或兩者職銜皆用。

周霽傳會出任中央港澳辦副主任（新華社圖片）

劉兆佳：外界關注周霽會否成為常務副主任

而《南華早報》上周六（8日）引述消息人士指，河南省委副書記、河南政法委書記周霽已經受委出任港澳辦副主任，並與夏寶龍一同訪問深圳和珠海，展開入職之行（induction trip）。報道指，中共政治局是於6月30日會議上批准周霽出任港澳辦副主任後，夏寶龍已向港澳辦深圳辦事處主要官員介紹周霽。不過，港澳辦的網頁中領層的介紹頁面，則仍未見有周霽的介紹。

劉兆佳指，未來大家可能更關注周霽會否成為中央港澳辦、國務院港澳辦的常務副主任一職。