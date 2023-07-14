「白居二」成交少　G19倡延長按揭還款保證期至60年

近年未補地價的「白居二」申請宗數甚高，但成功交易個案極低。周文港指，主要原因是「30年按揭還款保證期」令樓齡較高的居屋單位按揭供款期縮短。G19立法會議員建議放寬二手居屋按揭保證期至「60年減樓齡」，促進社會向上流動。



樓齡高、供款期短 循「白居二」上車難

選委界周文港指核心原因，在於現行房委會為居屋單位所提供的「30年按揭還款保證期」令大部份單位因為已落成多年而未能獲得合理按揭，因此「樓齡愈高，供款期愈短」，又或「拉長供款期，又通過不了壓力測試」。目前市場上約九成居屋單位已超過20年樓齡，如果心儀居屋的樓齡已經高達或超過20年，銀行幾乎甚至不可能批出合理的按揭年期，嚴重影響二手居屋交易。

他又指，現行政策已過時，加上現時年輕人要償還學債，待償清及儲夠首期已經差不多30歲，「男女朋友都走晒啦。」表示年輕人現時難以買樓。

「60年減樓齡」按揭 可增加資助房屋流轉

周文港建議，將未補地價二手居屋按揭保證期，由30年放寬至60年，促使更多「白居二」青年準買家和公屋「綠表」戶免去財務壓力測試。根據推算，如果 11.7萬個「白居二」申請人、或者每次新居屋申請者當中的大約兩成都獲得「60年減樓齡」的按揭保證期的話，至少2.34萬個相關單位將獲得釋放，有關建議獲政府正面反應。

政策風險較低 保養得宜物業壽命長達80年

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示，在樓宇結構安全方面，縱使放寬「60年減樓齡」會令供款期延長 ，但目前建築技術日趨成熟，只要妥善維修和保養，即使是以傳統鋼筋混凝土建成的樓宇，壽命亦可達80年或更長時間，因此從硬件層面來說，未見有任何重大風險。

金融界陳振英指，「60年減樓齡」措施雖延長政府擔保期，惟相信對公共財政的影響極低，不會因為延長按揭保證期而影響本港的公共財政健康發展。反而維持現有做法，大幅鎖死二手居屋及公屋流轉 ，只會令特區政府的 「覓地建屋負擔額」不斷上升，值得盡早理順相關政策。

保險界陳健波議員提到，若「白居二」市場成交增加，相關交易印花稅亦會增加。 並可望促進銀行按揭業務增長。