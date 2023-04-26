白居二｜議員倡延長還款保證期至50年　何永賢：增房委會財務風險

近年不少市民透過俗稱「白居二」的白表居屋第二市場計劃置業，現時房委會會為相關居屋單位提供按揭還款保證期，為期30年，而銀行一般採用「30年減去樓齡」的方法衡量所提供的按揭年期，以致部分樓齡較高的居屋單位，未能獲銀行批出不少於20年的合理按揭年期。



何永賢：房委會適時作出探討

立法會議員周文港就上述情況向政府提問，指要活化居屋第二市場，房委會有必要延長按揭還款保證期至最少50年。

房屋局局長何永賢以書面答覆指，延長按揭貸款保證期將增加房委會所承受的財務風險。但房委會會繼續留意資助出售房屋的買家及提供按揭的參與財務機構，對延長還款保證期的需要，以及房委會因而承受的財務風險，並適時作出探討。

業主無法償還 房委會承擔按揭人拖欠還款差額

當局又指，政府一直致力豐富置業階梯，透過推出資助出售單位，協助不能負擔私人市場住宅物業的中低收入家庭置業。為鼓勵銀行和認可財務機構向資助出售單位買家提供較優惠的按揭條款，房委會為參與的銀行和認可財務機構（參與財務機構）提供按揭貸款保證，為期30年。

不過，在業主無法償還按揭貸款的情況下，房委會需要承擔按揭人拖欠的還款差額，故房委會提供按揭貸款保證涉及財務風險。