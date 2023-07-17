保安局：需要時與內地商延長深圳灣通關　跟進延長香園圍開放時間

保安局表明會在有需要時與內地協商，延長深圳灣口岸的旅檢和私家車客運通關時間，便利兩地人員往來；同時也會積極跟進是否需要延長香園圍口岸服務時間。



保安局又指，港深雙方現時正推進新皇崗口岸聯檢大樓的建設工程、具體出入境查驗安排等事宜，目標是力爭於 2025 年底建成新皇崗口岸聯檢大樓，屆時也是首個陸路口岸實施「合作查驗、一次放行」通關模式、即出入境雙方的自助通道/櫃檯將在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需排一次隊、查驗一次證件便可。



保安局在提交立法會北部都會區發展事宜小組委員會的文件中指，目前深圳灣通關時間由早上六時半至午夜十二時，貨檢通關提供24小時服務。保安局留意到港深兩地政府會留意各陸路口岸的通關需求，在有需要時與內地當局協商延長深圳灣口岸通關服務。

而香園圍口岸的旅檢及貨檢通關時間是朝七晚十。保安局指，近日社會有聲音要求延長香園圍口岸服務時間，因應口岸與日俱增的使用量，特區政府會繼續密切留意過關情況，積極跟進是否需要延長服務時間，包括與深方有關單位溝通。

皇崗口岸重建後實施「合作查驗、一次放行」

文件指，《2022 年施政報告》提出，特區政府會提升陸路口岸的基礎建設，包括在跨境貨運「東進東出、西進西出」的佈局下，即落馬洲/皇崗口岸將會逐步取消貨檢功能。東部跨境貨車統一由蓮塘/香園圍口岸出入境，西部跨境貨車統一由深圳灣口岸出入境，確保跨境貨流繼續暢通無阻，以完善陸路口岸和清關安排，及在規劃重建沙頭角口岸及發展港深西部鐵路和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排。

保安局形容完善陸路口岸方面其中一個重點目標，是與深圳市政府共同全力推動皇崗口 岸重建工作，並在重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」。重建後的皇崗口岸將會是首個實施「合作查驗、一次放行」的粵港陸路口岸，提高旅客過關效率。而 「合作查驗 、一次放行」 是指出入境雙方的自助通道/櫃檯將在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需排一次隊、查驗一次證件便可經過出入境雙方的查驗區域並完成兩地的出入境手續。

保安局指會研究優化各邊境口岸設施，配合北部都會區發展（立法會文件截圖）

保安局又指，「港深西部鐵路」次階段研究預計明年年中完成，在優化現有邊境管制站及規劃新邊境管制站時，以實施「一地兩檢」為目標。保安局又指，會積極研究在新田科技城使用創新的出入境安排，便利日後港深兩地創科人員日常跨境流動。