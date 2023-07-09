民建聯19項通關建議：深圳灣、香園圍24小時開放　東鐵兩站減票價

民建聯今日（9日）就香港內地通關口岸提出19項建議，內容涵蓋通關模式、交通配套、口岸土地規劃等方面。全國人大常委、立法會議員李慧琼表示，就延長通關時間方面已與保安局溝通，當局反應正面，她將向人大平台反映建議，又指涉及兩地政府合作故會聯絡中聯辦協助推動。

立法會議員陳克勤及劉國勳就認為，有需要盡快下調港鐵東鐵線羅湖站和落馬洲的票價。



19項建議望打破地域界限

19項建議包涵五方面：延長口岸開放時間、改善通關模式、增設新口岸、完善交通配套以及加快口岸用地規劃。

開放時間方面，建議深圳灣、香園圍／蓮塘口岸24小時通關，落馬洲支線／福田口岸服務時間延至午夜12時，逢周末及假日則延長羅湖及落馬洲支線延長至凌晨2時。通關模式方面，建議參考澳門，採用「一次過檢、無感通關」，到内地只需檢查一次證件。除了現有口岸，希望政府盡快公布「福鄰小口岸」的通關時間表和模式，同時亦促政府加快口岸用地規劃，例如開放沙頭角部分地分供市民及旅客到訪、規劃蓮塘口岸附近用地等。

李慧琼將向人大反映

身兼全國人大常委的立法會議員李慧琼表示，正向保安局溝通，當局反應正面，由於24小時通關不能立刻就做到，現時亦要分階段做，通關模式仍要兩地政府互相合作，「嚟緊我都希望可以喺呢方面除咗同保安局溝通之外，亦都喺人大平台上作反映，除此以外，我都會聯絡中聯辦，希望佢哋都可以協助去推動口岸延長時間、便利檢查嘅安排。」

下調港鐵東鐵線助分人流 通關模式仍需兩地溝通

建聯亦就本地交通配套提出建議，要求下調往來東鐵線羅湖或落馬洲站的車費，以上水出發為例由$25.7降至$20，以及下調港珠澳大橋收費由現時人民幣150元減至人民幣100元或以下，加強接駁口岸公共交通服務等8項建議。

立法會議員陳克勤指，東鐵線價格是多年來不平等的收費，要求港鐵減價肯定增加使用量，但口岸巴士載客量有限，如鐵路票價降低是有助分流其他口岸過境人潮。

立法會議員劉國勳補充，東鐵線價格是「過貴、唔公平」，是必須盡快下調。他又建議港鐵購買更多列車，增加班次，「港鐵都未買夠車，班次都未加到最密。」