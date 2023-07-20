袁弓夷遭通緝同日　袁彌昌辭兩父公司董事：不回應

香港警方國安處懸紅通緝八名身處海外的港人，包括在美國籌組「香港議會」的袁弓夷。《香港01》發現，袁弓夷被通緝同日，他的兒子袁彌昌，辭任兩間家族公司的董事。袁彌昌回覆記者稱「不回應」。

袁弓夷的其他公司，有內地人擔任董事，而他的內地子公司去年已註銷。



袁彌昌與容海恩2018年結婚。

現年74歲的袁弓夷，擔任六間本港註冊公司的董事，包括「Central Economic Corridor Limited」、「Elite Mobility Limited」、「FAIR AFFLUENCE LIMITED」、「Fairplay International SA Limited」、「Golden Bridge Technologies Limited」和「Hong Kong Yung Tecnology Co., Limited」（香港云工科技有限公司）。

其中「Central Economic Corridor Limited」和「Golden Bridge Technologies Limited」的董事，還包括袁弓夷之子袁彌昌；兩間公司由袁弓夷直接或間接持有100%股權。

7月3日，香港警方國安處公布通緝袁弓夷等八人同日，袁彌昌辭任上述兩間公司的董事。

袁彌昌回應《香港01》查詢時表示「我諗我暫時唔回應喇，遲啲再傾」。

另外，袁弓夷的其他公司，董事包括多位內地人；他亦有在內地註冊子公司，經營範圍包括資訊科技、數據、機械等，但已於去年11月註銷。

容海恩曾登報表示要與袁弓夷脫離「翁媳關係」，但強調不會與袁彌昌離婚。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

警方國安處公布通緝八名海外港人後，有帶走被通緝人士的親友接受調查，包括羅冠聰的父母和兄長、蒙兆達兄嫂侄兒、郭榮鏗的父母和兄嫂。袁彌昌無回應警方有無接觸過他。

袁彌昌昨日（19日）透露早前赴美外遊時曾與父親袁弓夷「短暫交流」，但指未有談論政治，強調僅閒話家常，並無透露詳情。

袁彌昌太太、新民黨立法會議員容海恩，早前呼籲袁弓夷盡快回港自首，又指作為執業大律師，曾提醒丈夫要小心處理金錢問題，「但唔會叫袁彌昌唔見佢（袁弓夷）住」。