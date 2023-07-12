國安處通緝8人｜未收到協助調查要求　容海恩：唔擔心、我做呢行

警方國安處日前宣布通緝8名身處海外、涉嫌干犯《港區國安法》的港人，其中被通緝者之一、前香港眾志創黨主席兼立法會前議員羅冠聰的父母及兄長，昨日（11日）到警署錄取口供。



通緝者之一袁弓夷，他的兒子袁彌昌之妻、新民黨立法會議員容海恩拒絕評論羅冠聰的父母及兄長被帶到警署被話一事，不過她指暫時未收到通知要求她或袁彌昌協助調查。被問到會否感到擔心，容海恩表示：「自己做呢行（法律界），都知道要點處理。」



容海恩稱未收到通知要求她或袁彌昌協助調查。（蘇煒然攝）

警方國安處昨日到羅冠聰香港舊址中搜屋，並帶走羅冠聰父母及兄長錄取口供，經問話後讓他們離開警署。

外界關注容海恩身為袁弓夷兒子袁彌昌之妻，會否同樣被帶回警署問話，容海恩表示警方暫時未聯絡她要求協助調查，不過她坦言：「如果要協助嘅話，都要協助㗎啦」，又指「自己都做呢行（法律界）」，知道該如何處理。不過她拒絕評論羅冠聰家人被帶回警署問話一事：「好難評論，佢哋當中牽涉咗啲咩、有甚麼角色都唔會知，始終係其他人嘅案件。」

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有網民笑指倘袁弓夷銀行轉帳予容海恩，她或會惹上官司，容海恩表示不論任何人都要小心管理自己的銀行戶口，「不明來歷嘅錢要同銀行講，或者退返畀過數人」。

被通緝人士包括：任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。每人懸紅100萬元。