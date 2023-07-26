律政司年報：去年電話詐騙和洗黑錢案件「驚人速度增加」

律政司發表年報《香港刑事檢控2022》，刑事檢控科2022年籌備由原訟法庭審理的案件有223宗，較2021年的256宗減少33宗，而籌備由區域法院審理的案件有1,170宗，較2021年的1120宗增加50宗。



年報特別提到，去年電話詐騙和洗黑錢案件數目「以驚人速度增加」，受害人以80、90歲長者為主。



律政司發布《香港刑事檢控2022》年報。

區域法院經審訊後定罪率 由67.6%升至78.7%

年報顯示，刑事檢控科向政府決策局和執法機關提供了14,610份涉及刑事事宜的法律指引，全年提供法律指引次數較2021年減少5.2%。

裁判法院2022年經審訊後的定罪率為54%，包括認罪案件的定罪率為65.7%，均較2021年下跌。區域法院經審訊後的定罪率為78.8%，較2021年的67.6%大升，而包括認罪案件的定罪率，亦由91.9%上升至93.1%。至於原訟法庭經審訊後的定罪率，由50.8%上升至54.2%，包括認罪案件的定罪率則由82.1%上升至85.2%。

窺淫罪生效一年 相關案件增加近14%

在裁判法院，2022年共處理134,758宗刑事案件。裁判法院提供了6,145項法律指引，與前兩年一樣高企。裁判法院處理了640宗上訴，其中118宗上訴得直，360宗被駁回，162宗由被告撤回。年報特別點出，截至2022年9月即窺淫罪生效近一年後，相關案件有602宗，其中413宗涉及「非法拍攝或觀察私密部位」，較2021年有關法例訂立前類似性質的案件增加近14%。

至於上級法院，2022年有223宗案件交付原訟法庭，其中62宗交付審訊，153宗交付判刑。另外有兩宗案件的被告根據《裁判官條例》選擇以裁判法院初級偵訊的方式進行聆訊，還有兩宗依據《區域法院條例》的移交令，將案件由區域法院移交原訟法庭審訊。

就區域法院處理的刑事案件提供了1,233項法律指引，並透過特快法律指引制度處理另外279宗案件。當中特別提到電話詐騙和洗黑錢案件數目，形容為「以驚人速度增加」，受害人以80、90歲長者為主，去年就為此類事項提供了150項法律指引，並在區域法院提起57宗檢控。

在裁判法院，窺淫罪生效近一年後，相關案件較2021年有關法例訂立前類似性質的案件增加近14%。（資料圖片）

律政司提出覆核刑期 7宗已處理全部得直

至於律政司司長提出覆核刑期，2022年共有13宗，其中7宗已在年內由上訴法庭處理，全部獲判得直。

政策與政務方面，管理組提到，商業罪案、詐騙及性罪行等複雜敏感案件的數目仍然偏高，專員辦公室亦格外謹慎，任用合適且經驗豐富的律師處理。

限制資產6.69億 沒收犯罪得益1.56億

2022年，被限制、沒收和追討的犯罪得益「非常龐大」，犯罪得益組取得71項限制令和25項沒收令，被限制的可變現財產達6.69億元，沒收犯罪得益總額達1.56億元，經變現並撥入政府一般收入的款額則為7,053.8萬元。當中包括反修例事件時「星火同盟」網上眾籌所得的約6,200萬元（案件編號： HCCP 424/2022）。