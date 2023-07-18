願榮光禁令│記協稱律政司同意加新聞工作豁免條款　故不介入案件

律政司早前入稟就歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，案件已排期本周五（21日）在高等法院聆訊。香港記者協會今午（18日）發聲明指，經該會申明禁令沒有保障記者工作後，律政司已向法庭表明如批准禁制令，律政司將同意加入保障記者豁免條款，有關條文豁免任何記者執行新聞工作活動時的禁制令及民事責任，即包括任何記者在報道新聞及評論新聞事件時播放及引用該歌曲，包括在香港及海外發布的新聞報道。



記協表示歡迎有關修訂，並認為修訂將明確保障新聞自由及言論自由的憲法權利，記協不會於7月21日另作申請。



香港記者協會7月18日發聲明指，經該會申明禁令沒有保障記者工作後，律政司已向法庭表明如批准禁制令，律政司將同意加入保障記者豁免條款。（資料圖片）

記協指律政司同意向法庭提出修改之豁免條文包括:

命令不禁止任何在香港或海外，為新聞活動所作出的合法作為，即任何新聞工作活動，並包括：

(a)為向公眾發布的目的而進行

(i)新聞的搜集；



(ii)關於新聞的文章或節目或其他出版的製備或編纂；或



(iii)對新聞或時事所作的評析；或



(b)向公眾發布

(i)屬新聞的或關於新聞的文章或節目或其他出版；或



(ii)對新聞或時事所作的評析



記協在聲明指，早於6月21日向律政司提出須為保障新聞工作者的工作而新增豁免條款，經記協堅持下，律政司最終同意新增條款，並接納記協就全面保障記者新聞工作提出的修改建議。早前律政司致函法庭，提出雙方同意的最終修訂條文。

任何之前發布新聞及訪問亦不受禁制令影響

記協指，經修改豁免條文將更明確保障記者在採訪、訪問時涉及歌曲，及評析時提及歌曲自由，豁免條款包括發布文章、節目或經網上平台發布的帖文等。如新聞活動在香港境外發生，亦可於香港刊出發布，而不受刑責。任何之前發布的新聞及訪問文章如牽涉歌曲亦不受禁制令影響。

記協：無意發布或上載《願榮光》或干犯任何分裂國家或侮辱國歌行為

記協強調，無意發布或上載《願榮光歸香港》一曲，或干犯任何與煽動、分裂國家或侮辱國歌的行為。