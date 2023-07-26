西貢關愛基金開籌備會議　為關愛隊籌集800萬發展資金

繼荃灣及南區已啟動關愛隊之後，其他地區亦陸續推動關愛隊的籌備工作，並募集資金。「地區服務及關愛發展基金（西貢）」昨日（25日）舉行籌備會議，基金會主席蘇清棟表示，已經籌得800萬元，協助將來的關愛隊建設。



蘇清棟表示，基金會將匯聚社會資源，凝聚各界力量，強化地區服務網絡，全力支持西貢區關愛隊工作。他透露基金會領導成員如執行主席、副主席等，將牽頭負責小選區，配合地區關愛展開關愛服務行動。基金會亦會投放資源到基層青年之上，建立青年團隊參與社區服務。

香港福建社團聯會主席施清流指，關愛隊在未來地區治理中發揮舉足輕重的作用，聯會將給予全力支持，為匯聚社會資源、強化地區服務網絡提供支援。

西貢民政專員曾俊文表示，關愛隊會聯同社會各界的力量，支援政府地區工作，包括探訪有需要人士，並會與居民建立恆常聯繫，向他們提供重要資訊，亦會在發生緊急事件時協助受影響的居民。

基金會執行主席莊元苳則說，關愛隊會展開多項行動，例如探訪、義診和舉辦嘉年華，亦會協助處理突發和緊急事故，而基金會成立的目的，是要支持關愛隊的資源和人手，令關愛隊更順暢地運作。

今次籌備會議得到香港福建社團聯會支持，全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好，以及香港福建社團聯會總幹事周珊珊均有出席。