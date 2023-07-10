16區關愛隊料第三季投入運作 陳勇倡增撥資源：救火都要有水！

立法會民政及文化體育事務委員會今日（10日）討論政府關愛隊工作，民政及青年事務局局長麥美娟表示，16區關愛隊正在遴選，預計今年第三季陸續開始運作。她補充，現時運作中的荃灣及南區兩區關愛隊，截至上月底，共接觸逾3,000住戶及提供簡單支援。



民建聯立法會議員陳勇關注政府未來會否增撥關愛隊資源，笑指：「支持消防員，都要畀水佢，無水佢救唔得到幾多。」麥美娟表示，感受到立法會對關愛隊的支持，惟未有正面回答未來會否增撥資源。



麥美娟表示，荃灣區及南區關愛隊已分別在5月起投入服務，其餘16區的關愛隊正在遴選中，相信全港18區關愛隊可於今年第三季全面投入服務。她續指，截至上月底，荃灣區及南區關愛隊合共探訪或接觸超過2,000個長者戶，和逾1,000個有需要住戶，提供簡單支援，包括登記消費劵、搬運等。

她又指，在地區宣傳上，關愛隊亦為政府提供協助，如在5月時合共設置85個街站，向市民解說完善地區治理方案內容，亦鼓勵市民登記器官捐贈等。

民建聯立法會議員陳勇指：「支持消防員，都要畀水佢，無水佢救唔得到幾多」，詢問當局有何政策令關愛隊可長久運作？麥美娟表示認同，她指會再研究是否增加關愛隊的資源，期望倘增加資助的話，立法會可多多支持。她笑指：「關愛隊負責關愛市民，專員同關愛隊都需要被關愛嘅，所以關愛隊有專員關愛，專員或者民政署嘅同事都會有人關愛嘅，就係我哋嘅署長，同埋我哋成個民青局嘅family（家庭），咁我哋一家人，全家總動員做好關愛工作嘅。」

關愛隊助找出有需要支援家庭

民政事務總署署長張趙凱渝表示，關愛隊在探訪期間不時會發現雙老、獨老等家庭戶，社署認為關愛隊可協助找出有需要的家庭，故民青局正與勞福局與社署商討合作計劃，「我哋做咗一層工作，可能最後有一啲獨老，或者照顧者，佢有一啲需要嘅時候，始終都係要去返個專業部門」，正研究如何建立更好的轉介程序。