據報拜登政府拒讓李家超出席APEC　特區政府：有責任邀所有成員

特區政府今早（28日）發聲明回應有美國傳媒報道，拜登政府決定不讓行政長官出席11月在三藩市舉行的亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議時，再次指出美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規及一貫做法邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。



聲明指《華盛頓郵報》引述所謂消息指美國方面決定不讓李家超出席APEC時指，亞太經合組織舉辦會議有其一貫規則及習慣。根據亞太經合組織主辦會議的指引，亞太經合組織成員經濟體的領導人均會被邀請出席領導人非正式會議，而東道主有責任向各成員經濟體的領導人發出邀請函，為成員經濟體領導人出席會議提供便利。

發言人續指亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，而亞太經合組織亦有其規則和習慣，任何東道主都要按着這些規則和習慣邀請成員參與。特區政府已多次公開表達上述立場。

譚耀宗指特區政府要作拙抗議。(資料圖片/馮子健攝）

譚耀宗：特區政府要作出抗議

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗指，如果消息屬實，美國的做法是違反APEC規定，強調APEC會議並非美國的會議，美國應給與會者方便。

他又指，如果美國一意孤行，國家一定會反對，特區政府亦要作出抗議。至於是否需要另派未被制裁的官員出席，譚耀宗指，特區政府需要衡量會議的重要性，並要與國家商討應對策略。 被問到事件會否影響國家主席習近平出席會議，譚耀宗就指，中國做事有原則，不會「一時一樣」。

守則訂明要邀請所有APEC成員

根據APEC網站上載於2017年更新的主辦APEC會議守則，作為每年一度主辦會議的APEC成員，有責任在領導人峰會舉行前八星期向所有APEC成員發出邀請。而香港早於1991年已成為APEC正式成員。

守則同時訂明，除了領導人峰會，部長會議也要向所有成員發出邀請。