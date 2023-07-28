李家超大馬商務午宴大玩幽默：與東盟加強關係是「可能的任務」

行政長官李家超率領的代表團正在馬來西亞吉隆坡訪問，今（28日）下午出席商務午宴，馬來西亞交通部長陸兆福有份出席。



李家超在致辭時大玩幽默，除了表示與陸兆福「行為相似」，沒有「夾過」之下一起繫紅領帶，又形容今次出訪問團加強東盟關係是「可能的任務」。



馬來西亞華裔演員楊紫瓊與港產片關係深厚，李家超以楊紫瓊的成就講述香港與馬來西亞的關係，博得現場一片掌聲。



與陸兆福「無夾過」同繫紅領帶 李家超大談港馬關係

陸兆福在致辭時以廣東話祝各位合作愉快，李家超說陸兆福非常友善，每當他用廣東話說好話時，「我的心都被感動了」，相信香港代表團也有同感。

李家超致辭時指同意並歡迎陸兆福的所有建議，又指兩人在很多事情上意見都一致，不僅如此，兩人的行為也很相似，「這次午餐他和我都繫紅領帶」，事前沒有「夾過」，而兩人現在彼此交談得非常熱情、非常密切，反映香港與馬來西亞之間的密切聯繫。

他續指這是就任行政長官以來首次訪問馬來西亞，很高興來到美麗的馬來西亞享受著名的熱情好客，欣賞吉隆坡真正令人驚嘆的景色和聲音，驚嘆於這個充滿活力的國家的多樣性。

馬來西亞演員楊紫瓊奪得奧斯卡最佳女主角，她是非常著名的港產片演員。（資料圖片/路透社）

以楊紫瓊為例 指港馬兩地早有深厚友誼

李家超指，隨着香港電視節目和流行音樂馬來西亞廣受歡迎，兩國人民的友誼早已建立起來。他以楊紫瓊為例，她早前獲得最高殊榮之一的奧斯卡金像獎「最佳女主角」獎項，香港影迷慶祝和分享喜悅也體現兩國友誼，體現兩國在娛樂、商務、友誼等方面的共同語言，為兩國人民的交往增添色彩。

談到電影，李家超不忙借機推銷，指今次代表團出訪不像「現在上映的熱門動作電影」（《Mission: Impossible》，意指不可能的任務），現在（與東盟加強關係）並非不可能的任務，而是一場「很可能的任務」。

李家超指香港決心充分利用「一國兩制」優勢，為馬來西亞和其他東盟地區帶來共同繁榮，很高興今天見證香港與馬來西亞簽署多份諒解備忘錄和協議，當中涵蓋多個關鍵領域，包括貿易和金融、鐵路和金融科技等。此外，他又提到很高興得悉馬來西亞政府已將香港護照持有人在馬來西亞的免簽證期限，從1個月延長至90天。