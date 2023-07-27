李家超訪東盟｜大馬延長特區護照免簽至90日　港擬增一經貿辦

行政長官李家超正在東盟三國進行訪問，今日（27日）於吉隆坡與馬來西亞總理安華會面，並感謝馬來西亞政府延長特區護照持有人前往馬來西亞旅遊的免簽證入境期限，由目前最長一個月延長至90天。安華其後在社交媒體表示，李家超並考慮在吉隆坡開設香港經濟貿易辦事處，以進一步加強馬來西亞與香港特區的關係與合作。 目前，香港設有駐雅加達經貿辦，該辦事處於 2016 年設立。



現時世界各地已有168個國家和地區，為香港特區護照持有人，提供免簽證或落地簽證安排。入境事務處公布，香港特區持有人前往馬來西亞旅遊的免簽證入境期限，由最長一個月延長至90天。

入境事務處發言人表示，馬來西亞是「一帶一路」的沿線國家，認為延長免簽證安排，可為特區護照持有人帶來更大的便利，並加強兩地在旅遊、文化和經濟方面的聯繫。

另外，安華隨後在社交媒體發文表示，與李家超在會上討論了貿易、投資、金融、過境鐵路系統、教育和旅遊合作等感興趣的問題。他指李家超對馬方自2023年6月28日起給予香港特區護照持有人90天免簽證的決定表示讚賞和感謝，認為這一舉措將有助於增加商業和旅遊活動以及人員交流。

安華又表示，李家超將考慮在吉隆坡開設香港經濟貿易辦事處，以進一步加強馬來西亞與香港特區的關係與合作。目前，香港設有駐雅加達經貿辦，該辦事處於 2016 年設立。