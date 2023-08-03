施政報告諮詢｜3個基層社團提多項建議　引述李家超重點改善民生

特首李家超正為任內第2份《施政報告》進行諮詢，三個基層社團代表在諮詢會上就多個範疇提出建議，並指氣氛良好。香港島各界聯合會理事長、選委界立法會議員蘇長荣指，社團提出5大範疇建議，包括地區治理、交通環境、房屋、青年教育和婦女工作。他引述李家超指，施政報告會重點推動及改善民生。



蘇長荣（左二）引述李家超指，施政報告會聚焦改善民生。（梁鵬威攝）

九社聯建議進一步輸入外勞

九龍社團聯會會長王惠貞指香港多個行業人手不足，促進一步放寬勞工輸入計劃。聯會理事長徐莉指，社團建議概括6大版塊，包括房屋、醫療和搶人才等14個建議，形容討論氣氛熱烈。

聯會副理事長黃春平希望便利內地港生返港加入公務員團隊，建議政府到內地大學招募和宣傳。同樣是副理長的楊永杰，則希望政府重建房屋階梯，包括資助重推「夾心階層住屋」，及私人參建的房屋推出混合業權的運作模式，由青年買一半的業權，一半向房協或房署租，當有足夠的資金時可購買租來的一半業權，以協助青年上樓。

新社聯建議政府支付關愛隊經費

新界社團聯會會長、選委界立法會議員陳勇建議融入國家拼經濟、完善制度惠民生，提出6大方向建議，包括加快發展北部都會區，希望把都會區的概念提升至港深都會區或大灣區新都會區。他又指關愛隊短期內從民間籌募經費，但中長期應由政府支付經費。

陳勇（中）指關愛隊中長期應由政府支付經費。（梁鵬威攝）

此外，該聯會的副秘書長鄧肇峰指社區反映經濟很差，部分惠及中小企的貸款已到期，建議先保障中小企的資金鏈；另外要幫助中小企智能化及轉型，以助他們面對競爭激烈的經濟環境。