施政報告諮詢｜李家超率先晤人大政協　陳勇促取消或寛免「黑碼」

行政長官李家超今日（1日）就任內第二份施政報告展開諮詢，首天即會晤17位港區人大代表及4位政協常委，聽取意見。另一港區人大代表陳勇稱有談及取消或寛免港人入境內地「黑碼」，陳又稱有信心好消息將近，認為現時為出入境高峰期，取消或寛免「黑碼」可吸引遊客。



工聯會立法會議員、港區人大代表吳秋北指，期間討論跨境醫療、養老、土地房屋、創科和青年發展等議題。



陳勇向特首反映應向內地爭取取消入境「黑碼」（資料圖片/馮子健攝）

爭取取消或寛免入境「黑碼」

身兼民建聯立法會議員的陳勇指，他在諮詢會上向李家超建議向內地爭取取消或寛免「黑碼」，以促進香港的人流物流資金流，加快香港經濟復甦。他又指，「有信心好快有好消息」，認為8、9、10月為出入境高峰期，寛免「黑碼」可便利國際遊客及港人，吸引遊客，促進大灣區共同發展。

黃英豪則提及新能源汽車，指其有發展空間。（盧翊銘攝）

倡議推動新能源

另一名民聯建議員兼港區人大代表黃英豪，則在會上提及新能源汽車，指其有發展空間，期望本港與其他國家共同合作。港區人大代表林至穎又指，希望能推動香港使用氫能，引用氫能的公務車及市政車，亦可用綠色債券助發展輕能。

醫生退休年齡延至65歲

另一名港區人大代表凌友詩建議，把公營醫療機構的醫生退休年齡延至65歲，以解決人手不足的問題。她認為60歲的內外科醫生技術最成熟，現時香港正浪費人才，中數高層醫生大量流失，「低級醫生咪會升得好快，咁對成個醫療體系好危險。」

促本港消費及建數據安全港

至於自由黨的港區人大代表陳曉峰，倡議推動「Shop Hong Kong」刺激消費，讓商店為香港製造的產品提供折扣優惠。此外，他望能發展更強大的數據中心，在金融創科方面做好數據安全港，令香港可成為人工智能安全港。

李慧琼（左五）與九龍城區議會到內地考察，缺席特首施政報告諮詢（李慧琼Fb圖片）

李慧琼因區議會到內地考察 缺席諮詢會

而人大常委、民建聯立法會議員李慧琼今天因隨九龍城區議會外訪團出發，展開一連四天對杭州和上海的考察活動，了解當地的社區治理工作，因而缺席今天的特首施政報告諮詢會。