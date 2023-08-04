李麗珊丈夫黃德森出任體育專員　楊潤雄相信能推動體育發展政策

政府體育專員一職自楊德強去年10月約滿後一直由鄭青雲署任，政府今（4日）宣布在完成公開及內部招聘程序後，委任滑浪風帆前港隊代表黃德森為體育專員。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，相信黃德森對體育運動的熱忱、培育運動員的深厚資歷，以及在業界多年工作經驗，能為政府推動和落實五大體育發展政策目標注入新動力，並期待他帶領本局的體育及康樂科展開新一頁，進一步推動本地體育事業的發展。



黃德森將於8月22日履新，負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平及推動本港體育事業向產業化方向發展，並監督有關工作的推行情況。

楊潤雄說黃德森熱愛體育運動，曾代表香港參與世界級滑浪風帆賽事，並屢獲佳績。他其後轉任滑浪風帆教練培育後輩，更曾在不同本地體育總會及機構擔任要職。

黃德森對獲委任為體育專員表示榮幸，並希望以自己在體育界多年所學，為香港體育事業作出貢獻。

奧運風帆金牌得住李麗珊的丈夫黃德森，亦是前風帆運動員，曾於1994及1998年亞運兩奪銀牌。黃德森退役後曾在港協暨奧委會擔任運動員就業及教育計劃主管，2017年出任香港業餘冰球總會執行總監，到去年轉到乒總成為行政總監。