乒乓球｜黃德森出任乒總行政總監　盼吸引更多小朋友投身乒乓球

香港乒乓球總會宣布，委任前香港滑浪風帆代表黃德森為新任行政總監。



香港乒總在5月16日宣布黃德森出任行政總監，聲明介紹他在體育界擔當不同崗位，從精英運動員做到教練，再到體育行政工作，具有二十多年經驗，並具備體育行政學士、諮商及輔導碩士學位。乒總稱，黃德森已經在5月開始履新。

57歲的黃德森運動員時代為香港贏過兩面亞運銀牌，退役後擔任滑浪風帆教練。2008年，他開展體育管理行政工作，成為香港運動員就業及教育計劃主管。2017年，他出任香港業餘冰球會執行總監。

在乒總網站的聲明上，黃德森表示自己體會過體育發展金字塔的各階層，希望擴大金字塔的底部，吸引更多年輕人及小朋友接觸乒乓球。他希望讓香港的家長知道，小孩投身乒乓球運動，目標不只是成為好球員，還可以培養小朋友的個人成長。