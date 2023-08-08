願榮光｜湯家驊指議員撐律政司上訴如同施壓　籲尊重司法獨立

律政司昨日（7日）就《願榮光歸香港》禁制令申請被拒提出上訴，有立法會議員建議政府直接跳過上訴庭，向終審法院提出上訴許可申請。行政會議成員兼資深大律師湯家驊今日（8日）接受電台訪問，表示終審法庭不是行使初審權，而是行使監督權監察下級法官如何處理案件，直言：「只有特別情況才可以一跳就跳上去」。



另外，有意見要求政府「研究是否需要進行司法改革」。湯家驊呼籲「大家克制」，斥議員行為等同施壓於司法機構，重申司法程序進行中，眾人要尊重司法獨立，又直言：「唔可取，（唔可以）贏咗官司就okay，輸咗官司就改革」。



湯家驊認為，社會要尊重司法獨立。（資料圖片）

非特殊情況不能直上終審法院

律政司昨日（7日）就高等法院拒絕就歌曲《願榮光歸香港》批出臨時禁制令提出上訴，並已向法庭呈交上訴許可申請。

湯家驊指，律政司提出上訴的新聞稿中未有提到上訴理據，僅提及上訴原因，指律政司應提出原訟法庭出現原則性錯誤，或指出初審法官犯錯。他又指，律政司不太可能跳過上訴庭，直接向終審法院提出上訴許可申請，直言：「只有特別情況先可以一跳跳到上去」，事關終審法院需要行使監督權，監察下級法官如何處理案件。

另外，早前有多名議員在社交平台聯署發文要求律政司提出上訴，甚至有議員稱政府要「研究是否需要進行司法改革」，湯家驊表示，倘他是立法會議員也絕不會聯署，直言：「希望大家克制，尊重司法獨立」。

湯家驊指，不能輸了官司就認為「法官有問題」、「要炒魷魚」。（資料圖片）

不能「贏官司就OK輸就要改革」

他指，案件仍進行司法程序，聯署如同施壓予司法機構，期望議員可對司法機構有信心，直言要求政府研究是否需要進行司法改革的意見絕不可取：「（唔可以）贏咗官司就okay，輸咗官司就改革」。他續指，社會上有傾向當法庭出現涉及政治的案件，輸的一方便會質疑「法官有問題」、「要炒魷魚」，認為大眾應專注研究法律技術層面，也好過批評法官「黃」或不盡責。

湯家驊又認為，該案件暫未需要升級由《香港國安法》處理，指交由法庭處理較為「正路」，更可公開地在法庭上討論，他重申涉及國家安全的案件不應談政治喜好。