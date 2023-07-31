願榮光｜有串流平台重新上架　湯家驊：挑戰法庭、不智

高等法院早前拒絕就禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光》批出禁制令。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（31日）表示，部分音樂串流平台重新上架《願榮光》的相關行為屬不智，發布者容許歌曲任意被他人傳播的行為，等於挑戰法庭，認為相關發布者有機會觸犯國安法。



他又指，政府要有十足把握才能提出上訴。



湯家驊拒評政府應否就法院拒批《願榮光》禁令上訴。（資料圖片/石恩彤攝）

他今早在港台節目《千禧年代》中指，案件中特首曾根據《香港國安法》發出一張證書，申請的禁制令中提及的四種行為是危害國家安全的。法官判詞中，是完全接受行政長官這證書，即法庭接受將這首歌作宣傳或傳播用途是會危害國家安全。如果有人仍然隨意地讓人傳播這首歌曲，很大機會被視為有犯罪意圖。如果繼續、或重新將這歌上架，他認為是在挑戰法律、挑戰法庭、挑戰香港維護國家安全的決心，他絕對不認同。

他重申，法庭與政府就該歌曲作為宣傳或傳播的用途是會危害國家安全的立場是一致。他又說，法庭考慮到國安法同樣能起到檢控有意圖傳播歌曲的人，為避免造成「一罪兩檢」的情況，才技術性作出拒絕批出禁制令的決定。

至於政府就案件上訴，他則回稱政府要有十足把握，否則上訴失敗「好難睇」。再被問及是否反對上訴時，他則表示不會回答，否則有違專業操守。