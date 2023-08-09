民建聯批康文署遊樂場單調　8歲用家：滑梯用鐵似「煎牛扒」

康樂及文化事務署管理的遊樂場被批設計單調乏味、千篇一律。民建聯今日（9日）發布《推動香港成為「好玩城市」》政策倡議書，指康文署轄下遊樂場設計限制多，小至用料、顏色，大至遊戲組合、類型，設計一式一樣，對兒童吸引力大減「冇人去」，建議引入公私合作方式設計遊樂場，增添趣味性。



民建聯執委會委員李家良的8歲女兒Abby分享對部分遊樂場用後感：「有啲好玩啲，有啲好悶，啲瀡滑梯唔好用鐵，熱辣辣好似『煎牛扒』咁。」、「「韆鞦玩得太耐會好悶。」



民建聯立法會議員林琳、顏汶羽、執委會委員兼西貢分區委員會主席李家良，今日（9日）發表《推動香港成為「好玩城市」》政策倡議書，希望政府在政策層面優化本港公共遊樂設遊規劃、管理、社區參與等，以完善現時公共遊樂設施不足之處。

林琳表示，現時全港十八區公共遊樂場分布和兒童人均遊樂場面積不均，最高中西區平均為0.55平方米，最低沙田區平均為0.22平方米，指中產家庭有能力帶兒童到質素較好的付費室內遊樂場，但基層家庭要「硬食」。

李家良補充，現時遊樂場的年齡涵蓋範圍，未能貼合幼童和青少年的需求：「最後反而浪費設施」。

顏汶羽續指，不少基層兒童只能去公共遊樂場，但不少公共遊樂場設施一出現損毁，康文署立即進行圍封，動輒禁用數月至半年，基層兒童失去玩樂場地。

應推動更多小中企參與遊樂空間改造

民建聯建議，康文署及房委會檢視現行對遊樂設施的採購機制，將遊戲價值 (play value ）、對兒童發展的益處 (benefit to child development）納入考慮，讓多元和創新的遊樂空間設計得以落實，縮短公、私營屋苑遊樂設施的質素差距。建議當局研究引人更多承辦商入「採購名冊」，推動更多合資格中小企參與公共遊樂空間的改造工程。

另外，民建聯建議政府將公共遊樂空間改造計劃擴展至房委會、房協轄下遊樂場，讓更多基層小朋友能在好玩、優質的遊樂場愉快玩樂。由於屋邨遊樂場規模較小，改造的潛力有限，建議當局了解建測規園業界的意見，確保工程設計不會過於走樣，並注重與周邊社區環境的融合。