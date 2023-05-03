耗8億安達臣道建石礦公園　設歷奇遊樂場、單車公園　2026年落成

政府正大力發展觀塘安達臣道前石礦場用地，文化體育及旅遊局近日向立法會提交文件指，將於用地興建佔地約8.5公頃的石礦公園，面積接近半個維園，將會提供寵物公園、兒童單車公園、歷奇遊樂場、野外定向運動設施、緩跑徑等，將可滿足安達臣道前石礦場發展及鄰近約7.88萬居民的需要。擬建工程預計工程費用為8.35億元，最快2026年落成。



立法會文件提到，擬議安達臣道石礦場公園毗鄰觀塘安達邨和安泰邨，現為「休憩用地」，總面積約8.5公頃，當中約1.5公頃的範圍將由土木工程拓展署負責設計及建造，餘下用地則由建築署負責。

各項設施齊備 兒童單車公園、寵物公園

石礦公園的擬建設施包括中央草坪、園景花園、露天劇場、觀景台、寵物公園等靜態設施。至於動態設施方面，公園亦會提供步行／緩跑徑連健身設施、兒童單車公園及單車亭、歷奇遊樂場、進行野外定向運動的設施、多用途戶外籃球場／排球場、5人足球場暨手球場等，以切合不同市民的需要。

當局指，擬建的單車公園及單車亭可方便市民連接到石礦公園附近的單車徑；而擬建的籃球場／排球場及5人足球場暨手球場則可增加區內運動設施的供應，滿足社區對康體設施的需求。

加入石礦場元素

文件提到，工地過往曾為石礦場，擁有豐富的歷史背景，故當局將按石礦場作業工序把石礦公園劃分為𠝹石區、碎石區、爆石區和砌石區，並在有關區域內的設施，以具有藝術／建築特色的裝置中加入相關的石礦場主題元素。另外，工程計劃工地與鄰近住宅、社區公園及廣場、聯用大樓等接壤，故石礦公園將提供通道，讓市民和殘疾人士可經公園輕易往來其他地點。

當局指，擬議石礦公園預計工程費用約為8.35億元，將會在立法會財務委員會批准撥款後展開擬建工程，目標是3年內完成，當局亦已同步招標，以便及早動工。