深圳成功「吸」港人消費　何濼生：港政策「唔落地」適得其反

通關後，港人北上消費成風，深圳口岸辦近日更接連「出招」，一切以便利港人到內地消費為前題；反觀本地消費市道仍然疲弱。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任高級硏究員何濼生直言，本港經濟仍未復甦，而深圳在爭取旅客方面較香港進取，他批評特區政府的旅遊政策「唔落地」，效果反而適得其反，變「唱壞香港故事」！



多名立法會議員亦認為特區政府的「吸客」目標不清晰，矛頭也指向文化體育及旅遊局。其中，立法會新界北議員張欣宇指，深圳目標清晰，重視港人北上消費，希望過程更加便利、暢順。反觀本港文化體育及旅遊局缺乏政策及整體規劃，並無掌握旅客模式轉變作出調整。



嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生教授。（資料圖片）

深圳市政府口岸辦公室周一（7日）發布18條措施，進一步優化陸路口岸通關環境、通關便利化以及通關體驗，包括保持口岸公廁環境衛生、提供免費「尿袋」、減少旅客在皇崗口岸的等車時間等。深圳口岸辦主任王剛昨日（8日）受訪時則透露，由1月8日至昨日（8月7日），羅湖通關量為2300萬人次，為各口岸之冠，內地當局擬提升羅湖口岸設施，並將實行「常旅客」計劃，便利學生、商務人士、其他科技人員等特定人群通關查驗；同時在各口岸設人民幣兌換點及加裝免費wifi，便利港人北上消費。

何濼生：深圳懂得滿足客人需要

何濼生接受《香港01》訪問時指，深圳的舉措反映他們懂得站在旅客角度滿足客人需要，現時情況就是港人北上多、內地人南下少。反觀香港，何濼生指港府必須要考慮旅客訪港時便利情況，「如果唔明，就做吓問卷調查啦！」他指，港府過去推出的吸引旅客措施，部分「唔落地」；本港的經濟與旅遊業距離復甦仍然很遠。

經濟、旅遊業復甦？Far from that! 潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任高級硏究員何濼生

郵輪碼頭「未Ready」 變「唱壞香港故事」

至於特區政府如何不理解訪港旅客需要？何濼生舉例，啟德郵輪碼頭最近有郵輪泊岸，惟交通配套不足，導致旅客要大排長龍輪候的士，引起旅客不滿。何濼生指，郵輪碼頭根本「未Ready」，令吸引旅客的手段適得其反，質疑「說好香港故事」要變成「唱壞香港故事」。

他直言，今次啟德郵輪碼頭事件反而令旅客印象很差，又稱郵輪碼頭商場沒有可能一直長期丟空，稱政府思維要更積極，才可令香港更具吸引力。

▼日前有郵輪泊岸後，旅客逼爆的士站▼



+ 4

要如何活化郵輪碼頭周邊一帶？何濼生指就算附近商場要免租一年，都要吸引人前來營運，否則連最基本的購物、餐廳、娛樂地點都沒有。他又稱，疏導旅客方面政府亦要「動動腦筋」，建議可讓大型船隻直接將啟德郵輪碼頭泊岸的旅客接送至灣仔、尖沙咀一帶，途中更可遊覽維港風景。

必須讓旅客有「新鮮感」

至於香港要如何「吸」客，何濼生指香港需要讓旅客感到有「新鮮感」，促政府讓民間多發揮。

市民表現才藝都冇地方、先前嘅美食車計劃又一鑊泡。 潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任高級硏究員何濼生

他指，美食車等相關政策安排， 一切為方便政府安排為出發點，沒有站在經營者角度多加考慮。

政府曾推出美食車先導計劃。（資料圖片）

同樣道理，內地旅客在通關後來港旅遊，一度把部分地區擠得水洩不通，旅監局便突然推新措施，規定内地團到訪九龍城區內購物，同日不可於同區用膳。何濼生指決定引起爭議，一方面內地團可能對當區造成滋擾，另一方面內地團要分開購物及用膳，其實亦不方便。他指做法較粗暴，引起坊間微言，認為當局要有更好的處理手法。

▼專門接待內地團提供團餐的土瓜灣「富源酒樓」結業▼



張欣宇：港府無就旅客模式轉變作調整

新界北立法會議員張欣宇稱，平心而論，過關出現不暢順情況，通常出現在深圳，但深圳已隨即推出措施改善過關政策。張直言，深圳目標清晰，重視港人北上消費，希望過程更加便利、暢順。反觀香港，他指文化體育及旅遊局缺乏政策及整體規劃，近期「大政策」只有「開心香港」，並無掌握旅客模式轉變而作出調整。

張欣宇。（馮子健攝）

無察覺旅客大手購買奢侈品年代一去不返

張欣宇指出，文化體育及旅遊局在政策上的成效有限，來港消費旅客結構需求已經轉變，例如想遊覽香港特色文化景點，建議局方應著重文化旅遊，但如今除M+博物館、故宮博物館等，文化與旅遊均較為分離。他批評局方仍停留在「派機票、派旅遊消費券」的情況，並無察覺疫情前來港旅客大手購買奢侈品的年代已經一去不復返。

至於應如何發展文化旅遊？張欣宇稱香港有不少具歷史特色地方，應做到文化旅遊結合。他舉例指，長沙、南京都是較有歷史特色的城市，當地會利用古跡及歷史建築區設立大型景點，香港應該參考，將部分唐樓區發展成旅遊景點，甚至中英街都可以政策介入，發展成旅客「必去」的景點，惟文體旅局現時未有以政策主導，導致發展新景點的事宜相當被動。

何敬康。（歐嘉樂攝/資料圖片）

何敬康倡要有「夜經濟」

新民黨立法會議員何敬康認為，香港情況與澳門相似，吸引旅客方面「大家都係無咗消費主力嘅中場客（相對香港則是中等消費自由行）」，再加上深圳、珠海購物、飲食、娛樂地點齊全而且吸引，令港人和澳門人紛紛北上消費。

消費人流流出，因為性價比差好遠，深圳、珠海消費較低，服務又好，食肆、卡拉OK等娛樂場所設備齊全又夠大，所以兩地（港澳）都有好多人北上消費。 新民黨立法會議員何敬康

何敬康批評香港政府沒有針對現時訪港客的消費模式來推廣旅遊，又批文體旅局的旅遊部份正是要推廣香港。現在內地客興深度遊，來香港打卡：「有無計對呢方面做宣傳呢？」

此外，何亦認為香港缺乏「夜經濟」，無論本地人或是旅客，吃完晚飯後「無下場」：「政府搞市集、維港嘉年華，未達到推動『夜經濟』嘅目的。我哋要令到晚飯後時段仍然有活動，除咗本地人食完飯『有下場』，旅客亦都有豐富嘅旅遊活動。」他認為，反過來深圳「夜經濟」配套齊全，是令港人北上娛樂消費的原因之一。

吳傑莊。（歐家樂攝/資料圖片）

吳傑莊：吸引旅客措施「散收收」

選委界立法會議員吳傑莊稱，吸引旅客的措施要清晰，惟本港現時措施「散收收」。他直言，購物已經不再是吸引旅客的主要手段，疫情後本港的夜生活氣氛亦有所減退，政府或許有做功夫，惟宣傳力度不足，宣傳的內容、手法都需要完善。