橫琴上月推「常旅客」計劃　過關僅20秒　用家：如逛商場

過境人流最高的羅湖口岸擬實施「常旅客」計劃，方便特定人士往返內地與香港。深圳當局尚未披露更多細節，但也許可參考一下橫琴口岸上月實施的「常旅客」安排。根據安排，經常往返琴澳兩地的商務公務人員、澳門高校職工等符合條件的出入境人員，預先登記備案後，即可經專用通道過關。



澳門首名「常旅客」董文偉更形容：「過關就如逛商場一樣，從這個門進去，對面的門出來就完成了。」他整個過關過程僅需20秒。



深圳口岸辦主任王剛今日接受當地電台訪問時透露，羅湖口岸會實行「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要備案為「常旅客」，通關查驗會更加便捷。

橫琴「常旅客」包括商務人員、高校職工

王剛在訪問中，未披露更多細節。但橫琴口岸早於上月已開始推行「常旅客」計劃。國家出入境管理局於7月公布《積極支援促進橫琴粵澳深度深合區建設發展若干出入境管理服務措施》，並於翌日正式實施。根據措施規定，經常往返琴澳兩地的商務公務人員、澳門高校職工等符合條件的出入境人員，預先登記後，即可經專用通道通關。

綜合內地及澳門媒體報道，7月18日，珠海邊檢總站橫琴邊檢站在出境、入境旅檢大廳設置「常旅客」通道。當日下午3時左右，迎來首名「常旅客」——澳門街坊會聯合總會廣東辦事處助理主任董文偉出境。報道引述董文偉稱，政策可以更好地提升橫琴口岸通關效率，讓居民很快捷地完成通關手續辦理，通關效率和體驗也會有明顯提升：「在我看來，以後過關就像是逛商場一樣，從這個門進去，對面的門出來就完成了。」據報道，董的過關過程只需20秒。而口岸採取「合作查驗、一次放行」模式，即出入境雙方的自助通道／櫃枱在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需排一次隊、檢查一次證件，便可經出入境雙方的檢查區域完成兩地出入境手續。

出入境管理局：「常旅客」範圍 具體實施中逐一解決

而國家出入境管理局當時指，相關舉措7月18日起開始施行，但涉及「常旅客」範圍，及是否持公務或工作簽證均可便捷出入境等具體問題，還需在具體實施中逐一解決。

劉國勳指，只有特定群體並要預先登記，才可成為「常旅客」（資料圖片/鄧穎欣攝）

劉國勳：特定群組預先登記「常旅客」

一向關注兩地通關問題的民建聯立法會議員劉國勳表示，他曾向深圳當局查詢詳情，得悉羅湖口岸實施「常旅客」計劃屬初步方向，他估計安排可能類似早前保安局副局長卓孝業在立法會會議上提到的「福鄰小口岸」。他稱，據他理解，只有特定群組人士才會符合「常旅客」資格，並可能要事先向有關當局登記，可能是親身到口岸或透過網上登記。

劉國勳又稱，他下星期會與深圳口岸辦會面，又指要推動「常旅客」不止涉及口岸人手，也需海關和邊檢的配合。

卓孝業曾指擬設「福鄰小口岸」便利科研人員往返本港與內地（資料圖片）

擬設「福鄰小口岸」 無感通關

卓孝業於7月21日在立法會回答有關日後新田科技城如何便利深港科研人員出入境的議員質詢時稱，擬設立「福鄰小口岸」，讓預先登記和認證的人員可在該口岸毋須檢查過關，「就是完全無感，完全是就這樣走過來，然後走回去」，但活動範圍只限河套區。他當時強調，現階段正與內地商討做法，因為意味相關人員進入內地也毋須任何手續，要研究兩地法律、法制和法規是否容許，強調屬「純概念探討」，未有落實時間。