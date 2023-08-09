利益申報丨陳國基港島東商用物業仍未租出　鄧炳強麥美娟減持物業

政府更新行政長官李家超、政治委任官員及行政會議成員的利益申報。政務司司長陳國基去年申報，由妻子持有、位於港島東區預備作出租用途的商用物業，經過1年之後仍未租出。此外，有3名高官的申報物業較去年減少，亦有人將自用商業單位轉作出租。



李家超與妻子共同持有一個油尖旺自住單位。（資料圖片/林靄怡攝）

李家超與司長、副司長申報物業沒變

李家超與去年一樣，與妻子共同擁有一個位於油尖旺的住宅物業和車位，作自住用途。

司長方面，三名司長持有的物業並無變化，陳國基仍然由妻子持有3個物業，分別是沙田的自住住宅、黃大仙的出租住宅，以及港島東區預備出租的商用物業。翻查資料，去年陳國基已申報該商用物業正預備出租，即經過1年仍未租出。

財政司司長陳茂波的妻子和家人，透過「偉活發展有限公司」持有灣仔區一個住宅單位連兩個車位，作出租之用，陳茂波仍然是按揭貸款擔保人之一。而陳茂波太太亦持有中山一個自住單位。

律政司司長林定國持有港島東區一個住宅，由妻子間中自用，並持有荃灣一個住宅供家人自住。他的妻子亦在灣仔區持有一個住宅連兩個車位，作自住用途。

副司長的物業情況亦無變化，政務司副司長卓永興與妻子共同擁有一個中西區自住物業，財政司副司長黃偉綸與妻子共同持有大埔的自住物業，張國鈞的妻子則持有沙田的自住物業。

楊潤雄續是「無殼蝸牛」 許正宇「樓王」地位不變

大部份局長的申報均沒有改變，文化體育及旅遊局局長楊潤雄繼續是「無殼蝸牛」，和妻子均未持有物業。政制及內地事務局局長曾國衞持有東莞一個自住物業。環境及生態局局長謝展寰的妻子，持有將軍澳一個自住物業。商務及經濟發展局局長丘應樺，與妻子聯名持有荃灣自住物業。發展局局長甯漢豪與丈夫持有灣仔一個住宅連車位，作自住用途。勞工及福利局局長孫玉菡持有九龍城住宅，供家庭成員居住。

運輸及物流局局長林世雄持有大埔一個自住單位連車位，妻子則持有一個大埔單位，供家庭成員居住。教育局局長蔡若蓮持有兩個自用物業，分別位於油尖旺和大埔。創新科技及工業局局長孫東在九龍城持有一個自用住宅和自用車位，妻子持有兩個九龍城出租住宅，夫婦共同持有北京住宅單位供家人居住。

財經事務及庫務局局長許正宇繼續成為「樓王」，他或妻子擁有7項物業權益不變。

盧寵茂無再申報英國空置單位 鄧炳強無再申報南區住宅

亦有局長的申報出現變化。醫務衞生局局長盧寵茂與妻子共同持有一個油尖旺住宅及車位作出租用途，亦與妻子共同出資，由於家庭成員持有一個南區自住住宅。至於去年申報兩夫婦共同持有英國一個空置單位，今年則無再申報。

保安局局長鄧炳強，過去兩年均申報持有南區住宅供家庭成員居住，今年則申報沒有持有任何物業。民政及青年事務局局長麥美娟，去年持有九龍城出租住宅，今年則沒有申報任何物業。

麥美娟九龍城出租住宅已無申報 何永賢商業單位轉出租

房屋局局長何永賢與丈夫共同持有的新加坡住宅樓花仍未收樓，工程在進行中，仍是預計不遲於2025年12月31日交付。此外何永賢與丈夫共同持有中西區一個自用住宅及車位，以及中西區一個出租住宅。此外她亦與丈夫以3:7比例持有Arrow Peak Limited，該公司持有中西區的商用物業，去年申報為自用，今年則轉作出租之用。