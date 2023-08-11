新田科技城可「原址換地」供私人參與　議員倡小業主可合併申請

政府為加快新田科技城的發展進度，除了不排除動用「尚方寶劍」即《土地收回條例》加快收地進展外，發展局向立法會披露可多動用私人市場力量，按建議發展大綱圖，扣除河套區興建中的港深創新及科技園後，可供私人參與發展的用地面積最多約256公頃，可考慮採用「原址換地」模式進行發展。



謝偉銓認為「原址換地」較《收回土地條例》短時間內節省公帑。（林靄怡攝／資料圖片）

立法會發展事務委員會會議早前問及新田科技城的土地用途建議。發展局昨日（11日）回覆指，新田科技城內可以利用私人市場力量發展的用地包括創新及科技、私營房屋、混合商住用途，及物流、貯物和工場用地。按政府提出的建議發展大綱圖，扣除河套區興建中的港深創新及科技園後，可供私人參與發展的用地面積最多約256公頃。

此外，發展局稱私人市場參與上述用地的發展有多種可能的形式，批撥土地的方式可以包括公開招標、直接批地和「加強版傳統新市鎮發展模式」，即讓土地業權人以「原址換地」方式在新發展區內進行與政府規劃意向相符的發展。

而政府在5月公布新田科技城的建議發展大綱圖時指，整個項目佔地達627公頃，當中300公頃預留作「創新科技園區」。發展局當時指當中約300公頃土地為私人土地，佔約項目的一半面積，日後需要收地。倘以每呎1,300元收地價計算，總成本將達420億元。

據悉，政府擬動用被視作「尚方寶劍」的《收回土地條例》收地，條例賦權政府徵用私人土地作「公共用途」，而「公共用途」須符合特定要求，包括衛生情况欠佳、物業嚴重干擾空氣流通或在其他方面對居住造成健康損害、為作香港駐軍有關的任何用途，及行政長官及行政會議決定為「公共用途」而收回。而政府認為新田科技城的收地符合「公共用途」定義，政府消息承認要盡快完成收地，動用「尚方寶劍」是唯一方法。

而發展局提出的「原址換地」是提供多一個「收地發展」模式，同時也可減輕政府的負擔。

應考慮小規模土地持有人合併申請「原址換地」

身兼立法會發展事務委員會主席的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱，「原址換地」較動用「尚方寶劍」《收回土地條例》所需的時間較短且節省公帑，皆因《收回土地條例》需要由政府作出賠償及安置，而「原址換地」則由業權人自行處理。

不過，倘若業權人所擁有的土地面積太小，「原址換地」或變相增加政府工作量，他認為可以考慮將多個小規模土地的持有人，以合辦模式向政府申請「原址換地」，否則考慮到發展速度，政府動用《收回土地條例》收回小規模土地則較為有利。

新田科技城構想圖。（諮詢網站圖片）

「原址換地」可令地段更有系統規劃

至於「原址換地」的優點，謝偉銓表示在於改變土地用途後，毋須政府「樣樣自己做」，而是業權人按政府需求進行發展。他又稱，土地改變用途、修改契約需要向政府補地價，而發展規模大的用地更可以加入社區配套設施。此舉可減輕政府工作量之餘，同時可增設學校、巴士總站等設施，令地段更有系統規劃。

林筱魯。（盧翊銘攝）

林筱魯認為要應考慮「非原址換地」

城市規劃師、選委界立法會議員林筱魯則指，「原址換地」是業權人在政府規劃的土地範圍之內擁有土地，可以向政府以補價方式，改變土地用途配合發展。不過，他指出新田科技成的南邊應偏向商住區、北邊應偏向創科用途，屆時土地價值亦可能有差異。林筱魯又稱，「原址換地」其實未有細節，政府僅提供政策框架，又建議讓小業主都可以合併模式申請「非原址換地」。