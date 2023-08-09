新田科技城｜七大建築學會促政府批地公開透明　確保濕地無淨減少

發展局今年公布新田科技城的建議發展大綱圖，包括考慮直接批地，以及將約200公頃已削減三寶樹濕地保育公園範圍。建築師學會、測量師學會等7個建築相關專業學會，今日（9日）發表綜合建議，指政府就制訂公開透明、原則性的產業及批地政策，並在現時模糊的發展規劃和參數上，提供更多細節。

學會又指，現時的發展影響到米埔和三寶樹的濕地走廊，促請當局確保不會出現濕地淨損失的情況，並要就受影響濕地作出補償。



建築師學會、測量師學會等7個建築相關專業學會，今日（9日）發表綜合建議，指政府就制訂公開透明、原則性的產業及批地政策，並在現時模糊的發展規劃和參數上，提供更多細節。

建築師學會會長陳澤斌代表7個學會發表綜合意見，指因應創科需要的不斷轉變，要在規劃下提供彈性，以及採用靈活的批地方式，但政府府制訂公開透明、具原則性的產業及批地政策、整體規劃參數、城市設計指引，以及適當的行政審批措施，以確保日後的發展不會偏離規劃原意及不會構成嚴重負面影響。

他又提到，擬議發展將影響超過100公頃魚塘，與2021年《北部都會區發展策略報告》有出入，而鄰近三寶樹濕地保育公園的創新科技園區提供的建築面積達700萬平方米，促請政府提供原則性指引，確保新發展區與濕地的和諧關係，而政府亦需遵守城規會指引12C的要求，進行生態影響評估，以證明方案不會出現濕地淨減少的情況，或帶來負面的干擾影響，並需按指引補償受影響濕地。

另外，綜合意見又指，新田鄉約有600年歷史，區內有2座法定古蹟，以及逾18座獲評級的歷史建築物，建議政府在區內進行詳盡的文物資源普查及文物影響評估，並實行合適及合時的規劃措施，以確保有保育價值的歷史建築及文化景觀不會在發展過程中受破壞。