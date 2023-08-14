華北水災｜批出6500萬賑災　政府：血濃於水、守望相助

京津冀東北地區近日發生嚴重暴雨洪澇災害，港府今日（14日）從賑災基金批出共約6,500萬元予9個賑濟災民項目。政府發言人表示，是次撥款彰顯香港與內地同胞血濃於水、守望相助的精神，又指港府會與有關機構緊密溝通，監察其實施具體賑災計劃進展。



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政府今日從賑災基金批出共約6,500萬元予9個賑濟災民項目，涉及9間機構。港府發言人表示，港府向內地受災同胞表示深切慰問，並就災情及相關賑災支援與不同救援機構保持密切聯繫，而港府亦從速在諮詢賑災基金諮詢委員會後，由賑災基金批核9間機構的賑災撥款申請，在救援物資等方面賑濟內地受災同胞。

發言人續指，港府會與各有關機構緊密溝通，監察其實施具體賑災計劃的進展，以助災民早日回復正常生活。在完成賑災計劃後，有關機構須向賑災基金諮詢委員會呈交評估報告及經審核的帳目。

賑災基金機制 回應外地災禍人道援助要求

發言人表示：「是次撥款彰顯香港與內地同胞血濃於水、守望相助的精神。特區政府希望撥款能為內地受災同胞提供適切援助，協助災區渡過難關，開展災後重建。」

賑災基金於1993年12月1日根據《公共財政條例》設立，為特區政府提供機制，回應有關在香港以外地方發生災禍的人道援助要求。