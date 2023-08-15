立法會正門入口美化工程　梁君彥讚簡約又醒神　將成為訪客打卡位

立法會綜合大樓的正門入口已安裝米白色新門框，並將「立」字會徽及入口名稱立體化，以及在門框裝上LED燈，獲立法會主席梁君彥大讚。他又相信入口將成為立法會訪客新的打卡位，亦是議員接受傳媒訪問的新地標。



知專學生設計 明亮「立」字耀眼奪目

立法會綜合大樓的正門入口一直以來光線不足，秘書處早前邀請香港知專設計學院的學生提供設計美化入口的方案，並按他們的設計完成工程。

梁君彥今日（15日）和立法會秘書長陳維安前往觀看正門亮燈效果。他在社交媒體上發文指，入口門燈亮起，原本暗沉的正門和鄰近範圍頓時變得明亮和增添生氣；「立」字會徽背後發光，尤其耀眼奪目，正門入口現在看起來既簡約又醒神，亦與周邊設計保持和諧一致，知專同學仔的心思值得一讚。他相信，優化後的正門入口將成為立法會訪客新的打卡位，亦是議員接受傳媒訪問的新地標，由於該處靠近行車通道，他提醒訪客和議員注意安全。

工程在兩星期內完成，梁君彥指正門新設計的工程並不簡單，既要拆除該處行人路的地磚，又要在地底裝上固定新門框的支架，再封上水泥及鋪上新地磚，以確保安裝穩固美觀，非常感謝建築署專業團隊與秘書處同事緊密協作。

期望大樓復會前有更多重點設施煥然一新

立法會正處於休會期間，梁君彥指建築署和秘書處非常忙碌，除如火如荼的擴建工程外，同事亦須因應大樓老化和運作或美化需要，進行20多項設施改善工程，而正門改善工程只是其中之一。大樓其他入口，包括「鼓底」議員入口等亦即將展開改善工程，而立法會廣場「圓鼓」的部份玻璃幕牆則正在更換。此外，大樓地下大堂將會安裝LED大屏幕及音響系統和提升燈光效果，令該處更具條件舉行與立法會有關的活動。他期望立法會10月復會前，大樓會有更多地點及重點設施煥然一新。