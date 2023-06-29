立會通過議員可繼續放「暑假」　發言議員皆稱休會期間更忙

立法會今日（29日）通過修訂立法會議事規則委員會早前建議，刪去「同一會期內連續兩次會議不得相隔多於6個星期」規定。多名議員發言支持修訂，當中陳恒鑌更反問：「係咪日日開會運作先最有效率呢？」，梁子穎與陸瀚民指不應把休會期與放暑假相提並論，強調休會期間議員的工作更繁忙。



而立法會議事規則委員會主席、選委界立法會議員謝偉俊指，2021年之前，立法會任期於7月結束，但第7屆立法會會期已經改為1月開始，有需要處理技術問題。



謝偉俊指，相關修訂對立法會的年度的立法模式沒有改變，每年7月到10月中沒有立法會會議，但其他事務委員會、小組委員會都會繼續開會討論公眾關注事宜，而立法會有需要時，立法會主席都可以召開會議討論緊急事項。他指議員在休會期都有職務訪問及處理公眾人士投訴，本次修訂已經參考8個海外機關方式，參考的地方均沒有規定兩個會議間最長相隔時間。

陳恒鑌：是否每日開會最有效率？

民建聯立法會議員陳恒鑌指，議員有很多調研工作，平日斷斷續續沒有辦法做好，議員在休會期亦會有內訪、外訪，到外吸收新知識對議員工作有幫助。他又反問「係咪日日開會運作先最有效率呢？其實值得商榷嘅」，舉例指人大並非每日開大會，但亦有很多小型會議、諮詢及調研，認為議員工作都需要多元性、多樣性。

梁子穎：休會期沒有人可偷懶

工聯會立法會議員梁子穎指，今次議事規則修訂按實際需要作出，立法會休會期並不代表不會召開會議，不能夠與學校暑假相提並論。他續稱休會期間議員亦要出席會議，亦沒有法例指議員要放暑假，所以根本沒有人可以偷懶，反而會藉休會期增加與市民接觸。

陸瀚民：更頻繁接觸市民

經民聯立法會議員陸瀚民稱，坊間有人將休會講成暑假，其實議員需要在休會期更加頻繁會見團體市民，委員會亦照常召開會議，議員、官員都要趁休會期做其他工作。