民建聯考察大灣區　陳勇︰珠海橫琴為澳門居民提供平價樓值得參考

民建聯過去一連三日(16、17、18日)珠海、中山、深圳的交流考察，並與當地市領導會面。民建聯副主席、港區全國人大代表召集人陳勇指，珠海橫琴的「澳門新街坊項目」為澳門居民提供價格較低、環境較好的居所，讓澳門人購買，這將有助解決澳門的居住問題，認為類似的模式值得香港參考。



他又指中山的安老服務完善，亦是不少港人的置業選擇，未來可研究拓展醫療券的使用範圍，以及跨境醫療服務，完整跨境安老，讓長者可以多一個選擇。



民建聯主席、全國人大常委李慧琼表示，與深圳市領導會面期間，雙方同意爭取降低跨境交通票價，又指她會向中央提出考慮進一步下調港珠澳大橋收費，促進跨境人流物流。

周浩鼎︰跨境電商平台樂意為香港青年提供相關培訓

民建聯副主席周浩鼎表示，繼剛剛宣佈將在香港設國際總部的泰格醫療後，深圳市將推動更多全國科技企業在香港設立國際總部，充分利用好北部都會區港深創科園的優勢，包括河套區，達致共贏。他指香港可以幫助更多的內地創科企業進行上市融資，並走向世界。他又指，這次參觀的深圳跨境電商平台非常成功，也樂意為香港青年提供相關培訓，入場的門檻也不高，電商已是內地發展的趨勢，創業成本低，認為值得香港青年了解及考慮進入。

周浩鼎(右)指，這次參觀的深圳跨境電商平台非常成功，也樂意為香港青年提供相關培訓(民建聯提供)

民建聯指未來會跟進前海、河套區和中英街發展，推動全國科技領先企業落戶香港，與粵西城市研究打造旅遊路線，並就大灣區跨境安老等議題，在《施政報告》諮詢期間提出建議。