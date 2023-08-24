民研調查：廉潔、治安、言論自由、法庭公正程序等指標全跌

香港民意研究所發表最新民情指數，5項核心指標之中有兩項微升3項微跌，但7個非核心指社會指標、10個自由次指標和兩個法治次指標全告下跌。



民研8月初的調查顯示，治安指標大跌1.03分至5.57分。（資料圖片/文睿攝）

5大核心指標兩升3跌

民研在8月1日至10日隨機電話訪問，得到1,005個樣本。與5月3日至18日的調查比較，5大核心指標之中自由指標下跌0.13分至5.74分，安定指標下跌0.07分至5.67分，法治指標上升0.05分至5.58分，繁榮指標下跌0.18分至5.42分，民主指標上升0.26分至4.92分。5大核心指標無明顯變化。

治安指標大跌1.03分 報5.57分

然而細項指標則全數下跌。7項非核心社會指標之中，社會福利指標跌0.34分至5.83分，文明指標跌0.5分至5.81分，廉潔指標跌0.59分至5.71分，效率指標跌0.28分至5.66分，治安指標大跌1.03分至5.57分，平等指標跌0.52分至5.2分，公平指標跌0.46分至4.93分。民研表示，除了效率指標之外，其他指標均顯著下跌。

遊行示威自由跌0.75分 僅有3.75分

10項自由次指標與2月1日至9日的調查比較全數下跌，跌幅較大的有學術研究自由，跌0.53分至5.85分，言論自由跌0.63分至5.01分，結社自由跌0.51分至4.9分，新聞自由跌0.7分至4.7分，遊行示威自由跌0.75分至3.75分。

至於兩項法治次指標亦是與2月1日至9日的調查比較，司法制度公平程度微跌0.01分至5.42分，法庭公正程度跌0.46分至5.38分。民研指出，法庭公正程度過去半年顯著下跌。