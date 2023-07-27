民研不公開六四調查　鍾庭耀：不同光譜都不重視民調　寧留給專業

特⾸李家超最新⽀持率為50%，較6月1至8日調查高6個百分點，是自出任特⾸以來新⾼；惟最新評分為49.7分，較上月低1.8分，是自出任特⾸以來新低。政府民望方面，最新滿意率為39%，不滿率為38%，滿意率淨值為正1個百分點，較上月減少1個百分點，是去年11⽉以來新低。



香港民意研究所部份調查將不再公開，早前亦煞停公布六四調查。民研主席兼行政總裁鍾庭耀表示，剛過去的六四周年調查已預備一個日子網上發放，但發放前收到政府部門的「提示」，稱按他們的風險評估最好取消公開。鍾庭耀強調他們守法，相信政府部門的評估是「整體社會因素的評估」。



鍾庭耀說現有計劃下會繼續做六四調查，但仍是不會公開發表。（香港民意研究所直播截圖）

如要做學術用途 仍可申請取得相關數據

鍾庭耀說現有計劃下會繼續做六四調查，但仍是不會公開發表。六四調查報告在內部參考，如任何人士、傳媒或機構要取得資源做學術用途，只要承諾不犯法就可以申請，但費用未定。對於是否影響言論空間，鍾庭耀說只是他們因應社會大氣候做的小小改變。「如果任何人士、部門係相信真相，我哋就會如實話畀佢聽。如果社會開始唔理睬真相，唔再係以數據實踐為主導嘅社會，咁我哋啲數據係無乜用。」鍾庭耀說，他們的角色被動，只能維持科學專業的執着和歷史使命，希望留一些數據讓日後參考。

鍾庭耀又說，民研出一些數字後，社會不同光譜的人士都不重視民調數字，認為有些人「有自己想法」，認為不需要民研的存在。他說，在這種情況下寧願將科學、專業數據放在專業研究領域，而不是放在台前讓大家爭論，因大家不再認真審視科學方法和世界專業標準，會令事件失焦。

李家超評分上任後最低 支持率上升後最高

民研在7月11日至21日，由真實訪問員進⾏隨機抽樣，電話訪問超過1,004位18歲或以上操粵語的香港居⺠。

結果發現，李家超的最新評分為49.7分，是其出任特⾸以來⾸次跌破50分， 有16%的受訪者更給予0分。今次調查中，關於特首假設投票問題的字眼已經由「假設明天選舉特首，而你又有權投票，你會唔會選李家超做特首？」，更新為「假設你而家有權決定續任或者罷免李家超作為特首，你會點樣決定？」以呼應香港現在的發展。答案選項亦已由「會」和「唔會」改變為「續任」、「罷免」和「棄權」，而「唔知／難講」和「拒答」選項則繼續採用，香港民意研究所懷疑對結果有相當程度影響。