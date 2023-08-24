立法會議員下月伊館演唱會　李家超亦會一展歌喉？｜政壇諸事町

多名立法會議員為慶祝中華人民共和國成立74周年，將於9月8日在灣仔伊館獻唱，舉辦「立會好聲音 星聲Sing音樂會」。據悉，特首李家超不單會現身捧場，更有可能一展歌喉。



部分立法會議員更已揀定拿手好歌，據了解將於9月5日進行綵排，按情況再作調整。音樂會部分門票經由伊館派發，其餘會在各區免費派發，開支由香港賽馬會及其他機構贊助。



當日活動海報。

管浩鳴少許緊張 李鎮強不排除換歌 陸瀚民擬炒熱氣氛

根據安排，當日有全體唱國歌環節，捧場的特首李家超自然會加入與大家合唱——國歌。至於打頭陣獨唱的是選委界立法會議員管浩鳴，他坦言有少許緊張，但都會盡力而為，目前選擇獻唱《前程錦繡》及《幾許風雨》，認為兩首歌的歌詞都很正面，十分勵志。

自由黨立法會議員李鎮強指，暫定當天獻唱《喜歡你》，覺得自己對此歌較為熟悉，到時亦會客串其他歌曲。不過，他亦表示不排除綵排後「唔夾」而再轉歌。

經民聯立法會議員陸瀚民料當日會獻唱《活著Viva》，表示快歌「搞吓氣氛、熱鬧啲」，但料工作忙碌未能參與綵排。不過，他指其實近月來都有不少團體讓議員到活動唱歌「贈慶」娛樂市民，都有數首「飲歌」可以大派用場。

其實，多位立法會議員過去曾多次到社區獻唱，包括康城社區會堂音樂會邀請多位議員，或在議員辦事處開幕時獻唱，所以登台獻唱應該無難度。

▼多名議員早前出席康城社區會堂音樂會▼



▼議員在辦事處開幕時獻唱▼

