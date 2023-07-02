康城社區音樂會慶回歸　多名議員登台大展歌喉｜政壇諸事町

香港特區成立26周年，西貢區議員張美雄聯同中華文化藝術瑰寶推廣協會，今日（2日）下午於康城社區會堂舉辦康城音樂會。多名立法會議員獲邀出席並大展歌喉，在場街坊反應熱烈。



選委界立法會議員江玉歡初試啼聲，聯同張美雄合唱梅艷芳的《邁向新一天》。她指在場街坊反應熱烈，現場亦有不少「唱家班」獻唱，更有一眾房地及建築博士班的同學手持「歡歡」燈牌到場為其打氣，令她「感動又開心」。

張美雄則指自己憑歌寄意，寓意回歸26年後，期望香港未來政通人和，事事順利，經濟發展及社會風氣都能「邁向新一天」。

至於今早剛參加完「力行社 Activist Association：回歸跑2023」的經民聯立法會議員陸瀚民亦有趕到現場參加音樂會，為街坊獻唱關正傑的《萬水千山縱橫》以及譚詠麟的《情憑誰來定錯對》，笑稱自己「能歌善跑共賀回歸」。他又指，留意到康城的街坊都十分支持《中年好聲音》，而其中一名參賽者李佳亦是康城居民，更有到場支持，故他挑選街坊們都耳熟能詳的歌曲，冀為街坊帶來快樂。

立法會「A4聯盟」議員林素蔚則獻唱鄭秀文的《終身美麗》，而新思維立法會議員狄志遠亦有出席，不過他未有上台唱歌。他笑指：「我冇唱啊，唱歌唔係我強項！（有其他表演補數嗎？）冇啊，所以入唔到娛樂圈！」，他又指回去練習，下次再上台唱。