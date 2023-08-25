黃大仙民政專員黃智華深造　歡送宴規模罕見　麥美娟：唔使咁破費

黃大仙民政專員黃智華將於9月到北京深造，昨晚（24日）地區人士舉辦了「赴京深造聯歡晚會」，多達43圍，期間各界輪流合照，會場更有場刊、紀念品等。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（25日）出席一個場合時回應，指地區人士經常設宴歡送即將離職的地區官員，至於今次宴會，麥說：「老實講，我都估唔到我哋專員受歡迎程度係咁緊要嘅。」



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昨晚的歡送宴多達43圍，在九龍灣百樂門國際宴會廳舉行，超過500人出席，黃大仙不少社區組織均有參與，當中有不少是區內中小學校長。宴會設有佈景板、場刊和紀念品，規模之大相對罕見。

麥美娟：黃智華與地區關係緊密 但「感謝信就夠」

被問到今次歡送宴會規模罕見，麥美娟表示當黃智華離任深造的消息傳出之後，她亦收到很多地區人士讚揚黃做得好好，「喺地區好合作，好做得嘢嘅，大家都唔捨得佢走」。麥美娟說，今次歡送會有這麼多人參與，代表黃智華的工作得到地區人士認同，又以抗疫為例，指黃智華與地區人士建立了緊密關係。

麥美娟表示，黃智華的工作得到地區人士讚揚，但歡送宴會「可以唔使咁破費」。（余俊亮攝）

她強調為社會為青年服務是職責所在，社會人士要表達鼓勵和支持，可能一封表揚信就足夠，「真係唔使咁破費，亦都唔好搞到咁大陣仗」。

麥美娟說，過去亦收到很多不同人士和團體表揚民青局的同事，至於申報方面，她強調民政專員必定會根據守則去申報。