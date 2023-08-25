黃大仙民政專員黃智華將赴京深造　地區設43圍歡送宴規模罕見

黃大仙民政專員黃智華將於9月到北京深造，昨晚（24日）地區人士舉辦了「赴京深造聯歡晚會」，多達43圍，期間各界輪流合照，會場更有場刊、紀念品等。



《香港01》就該晚宴向民政事務總署查詢，黃智華是否涉及款待、有否報備以及晚宴是否涉及公帑。



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有紀念品、場刊 二維碼連結相簿已清空

黃智華在2020年7月上任，之前為政制及內地事務局助理秘書長，9月1日起離任黃大仙，9月3日與多名高級公務員到北京大學進修1年，修讀公務員事務局與北大合辦的高級公務員公共管理碩士課程，並擔任班長。

昨晚的歡送宴多達43圍，在九龍灣百樂門國際宴會廳舉行，超過500人出席，黃大仙不少社區組織均有參與，當中有不少是區內中小學校長。會場設有大型佈景板供拍照之用，另有大舞台可合照，佈景板及舞台投影均有一個黃智華Q版圖案，並有一份場刊和一套筆和簿紀念品。場刊上有二維碼，可供參與者下載相片，但記者今日（25日）查閱時內容已經清空。

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大量區內中小學校長赴宴

據了解，過往有不少民政專員離任時，地區組織都會設宴歡送，規模約十多圍至二十多圍不等，昨晚43圍的規模相對罕見。

在完善完舉制度之下，明年起區議會主席將由民政事務專員擔任，而區議會除了直選議員，亦設有委任議員，以及由分區委員會、防火委員會及滅罪委員會互選的議員，而上述「三會」則由政府委任地區人士加入。