颱風蘇拉｜議員稱政府處理較山竹有改善　冀日後設預案應對颱風

颱風蘇拉早前襲港，政府提早召開跨部門記者會交代應對措施，及後出動逾百人處理善後工作。鳥 少聯盟」新界北立法會議員張欣宇稱，本次颱風襲港時基本是周末，市民不用上班「都算好彩」，亦指政府今次應對較山竹來港有明顯改善，有提早讓市民做好準備。



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張欣宇：要就超強颱風設預案

張欣宇指以往政府對掛風球態度曖昧，市民未知翌日如何應對，又稱本次方案是應對未來颱風的好模板，讓社會提早知道嚴重性。他認為颱風蘇拉政府應對比山竹時明顯改善，例如星期五（9月1日）果斷停課、凌晨掛8號讓大家提早準備，整體街坊市民意見都可以證明有效果。不過，他亦指今次都「好彩」在周末懸掛高級別風球，如在工作日影響會更大，認為政府都需要預案應對日後的颱風。

應盡早在北部都會區設颱風應急方案

至於特首李家超指，本次與大灣區其他城市有溝通，未有重大損害，未來要擬定《粵港澳大灣區緊急應變行動方案》。張欣宇稱，就北部發展而言，需要有機制規劃交通、人流，做到盡量「同城化」，如北部都會區成熟後，很難再分開深港兩地處理颱風問題，故在北部都會區規劃階段開始將應急應對放入規劃，是較好的做法。

▼9月1日 10號風球下的杏花邨▼



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果斷停課 高透明發放資訊值得讚許

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽則指，超強颱風蘇拉與同樣是超強颱風的山竹相比，市面未有出現混亂情況，認為政府預早警示，總動員部署防風及應對極端天氣有幫助。

他指政府做法值得稱讚，例如跨部門協調將每個要應對的安排也及早部署，同時果斷提早停課，高度透明地公布最新防風措施及風暴預測資訊，讓市民心中有所預算。